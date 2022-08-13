Самое популярное поместье в Литве не будет принимать туристов из России(16)
Владельцы Пакруойского поместья - самого большого из сохранившихся в странах Балтии поместий, которое является наиболее популярным туристическим объектом в стране - решили – с 12 августа не принимать туристов из России, говорится в сообщении поместья, пишет Delfi.lt.
Этот туристический объект, находящийся на севере Литвы, ежегодно посещают несколько сот тысяч туристов со всей Европы, особенно много туристов приезжает из Латвии. Поместье находится недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллинном и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.
Несмотря на то, что Литва в начале войны в Украине приняла принципиальное решение не выдавать визы россиянам, Пакруойское поместье отмечает и то, что ограничения могут ввести культурные, туристические объекты Литвы, а также гостиницы, рестораны, государственные и частные организации. Представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс сказал: „мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день“.
„Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов“, – сказал Климкявичюс.
В этом решении есть и исключения. Посетить Пакруойское поместье смогут те граждане России, которые смогут доказать, что они пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС.
Пакруойское поместье – не только самый большой из сохранившихся в Литве комплексов, но и одно из 18 самых привлекательных туристических мест в Европе, литовский „Объект туризма года в 2018, 2019, 2021“, там ежегодно проходят уникальные фестивали цветов и света, там восстанавливают опыт и мгновения жизни в поместьях в период с начала XIX до начала XX в.