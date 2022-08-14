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14.08.2022, 10:22

Названы самые доступные для студентов города Европы. Как вы понимаете, Таллинна и Тарту в списке нет

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ФОТО: Photo by Naassom Azevedo on Unsplash

Эксперты международного сервиса StudentGoGlobal проанализировали 250 городов в разных странах мира, чтобы определить лучшие места для проживания и учебы иностранных студентов.

При составлении ежегодного рейтинга учитываются следующие факторы: международный статус университетов, возможности трудоустройства, визовые требования, условия проживания, безопасность, стоимость и качество жизни.

ТОП-10 лучших городов для студентов:

1. Порту, Португалия
2. Прага, Чехия
3. Мадрид, Испания
4. Барселона, Испания
5. Бирмингем, Великобритания
6. Лидс, Великобритания
7. Белфаст, Великобритания
8. Глазго, Великобритания
9. Гетеборг, Швеция
10. Эдинбург, Великобритания

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