14.08.2022, 10:22
Названы самые доступные для студентов города Европы. Как вы понимаете, Таллинна и Тарту в списке нет(9)
ФОТО: Photo by Naassom Azevedo on Unsplash
Эксперты международного сервиса StudentGoGlobal проанализировали 250 городов в разных странах мира, чтобы определить лучшие места для проживания и учебы иностранных студентов.
При составлении ежегодного рейтинга учитываются следующие факторы: международный статус университетов, возможности трудоустройства, визовые требования, условия проживания, безопасность, стоимость и качество жизни.
ТОП-10 лучших городов для студентов:
1. Порту, Португалия
2. Прага, Чехия
3. Мадрид, Испания
4. Барселона, Испания
5. Бирмингем, Великобритания
6. Лидс, Великобритания
7. Белфаст, Великобритания
8. Глазго, Великобритания
9. Гетеборг, Швеция
10. Эдинбург, Великобритания