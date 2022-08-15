ВИДЕО | В Мюнстерский зоопарк в Германии поселили необычное "животное"

Юки весит 35 килограммов и искусно имитирует движения настоящего животного – он умеет бегать, прыгать и даже заинтересованно рассматривать посетителей.

Робота поселили в вольере для верблюдов, рядом с настоящими животными. У вольера, как и у всех настоящих животных, установили табличку с характеристиками нового постояльца. Эта табличка включает в себя технические данные Юки.

Четвероногий робот — часть совместного проекта зоопарка и Мюнстерского университета прикладных наук. Его цель – изучить реакцию людей на роботов. Для этого Юки постоянно устраивает различные представления, чтобы собрать вокруг себя как можно больше посетителей зоопарка.