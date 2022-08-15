Акции "Музейное воскресенье“ исполнилось полгода: инициатива привлекла в столичные музеи множество новых посетителей
В марте этого года Таллинн запустил проект „Музейное воскресенье“, в ходе которого столичные музеи открыты для бесплатного посещения в первое воскресенье каждого месяца. Цель инициативы – привлечь больше внимания к деятельности музеев и повысить доступность культуры. За полгода проект вызвал большой интерес горожан: в ходе Музейного воскресенья 7 августа музеи посетили рекордное количество посетителей - 9180 человек.
„Первые шесть месяцев проведения акции „Музейное воскресенье“ принесли столичным музеям более 36 000 посещений. Это свидетельствует о том, что люди очень тепло приняли эту инициативу. Поскольку и в другие дни нет признаков падения посещаемости, можно с уверенностью сказать, что цель по увеличению аудитории достигнута“, - сказал вице-мэр Каарель Оя, подводя итоги акции за первые полгода.
„Подводя промежуточные итоги стартовавшей в марте акции можно сказать, что цель проекта – повысить посещаемость музеев и привлечь больше внимания к нашей деятельности – себя полностью оправдала. Мы с радостью наблюдаем за тем, что раз за разом жители и гости столицы проявляют к акции все больший интерес, и в ходе прошедшего в августе Музейного воскресенья число посещений вновь стало рекордным. Обратная связь наших посетителей показывает, что 99 процентов клиентов выражают положительные эмоции и благодарность за создание такой возможности“, - сказала директор Таллиннского городского музея Хели Нургер.
Филиалы Таллиннского городского музея 7 августа посетили 8 566 человек: Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк – 4174 человека, Музей городской жизни - 1 084, детский музей Мийямилла - 936, Таллиннский русский музей - 474, музей Каламая - 285, дом-музей Петра I – 892, Музей фотографии – 721 человек. В день акции музеи Таллиннского литературного центра посетили в общей сложности 355 человек, среди них 158 человек - музей Вильде, 109 - музей Таммсааре и 88 – музей Мати Унта. Музей современного искусства Эстонии (EKKM) посетили 232 человека, а галерею центра культуры „Кая“ - 27 человек.
Для сравнения – присоединившиеся к проекту музеи посетили в марте 5096 человек, в апреле - 6365, в мае - 7089, в июне - 4431 и в июле - 3890.
„Оглядываясь на рекордное количество посетителей в августе, мы сталкиваемся с проблемой, что все желающие просто не могут комфортно разместиться в зданиях музеев. Вероятно, нам придется поэкспериментировать с решением, при котором в залах музеев одновременно сможет находиться ограниченное количество людей. Хотя ожидание может доставлять некоторые неудобства, безусловно, впечатления от посещения музея в таком случае будут более приятными“, - добавил Каарель Оя.
„Ввиду высокого интереса мы столкнулись с проблемой нехватки сотрудников музея в дни акции, поэтому мы должны обратиться за помощью к волонтерам – призываю всех желающих протянуть руку помощи, а заодно получить интересный опыт, заглянув в закулисье деятельности музеев. О своем желании стать волонтером просьба сообщить по адресу электронной почты info@linnamuuseum.ee», - добавила Нургер.
Следующие Музейные воскресенья состоятся 4 сентября, 2 октября, 6 ноября и 4 декабря.
Дополнительная информация – на сайте https://www.tallinn.ee/ru/muzei и на странице акции в Facebook.