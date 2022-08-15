Акции "Музейное воскресенье“ исполнилось полгода: инициатива привлекла в столичные музеи множество новых посетителей

„Первые шесть месяцев проведения акции „Музейное воскресенье“ принесли столичным музеям более 36 000 посещений. Это свидетельствует о том, что люди очень тепло приняли эту инициативу. Поскольку и в другие дни нет признаков падения посещаемости, можно с уверенностью сказать, что цель по увеличению аудитории достигнута“, - сказал вице-мэр Каарель Оя, подводя итоги акции за первые полгода.

„Подводя промежуточные итоги стартовавшей в марте акции можно сказать, что цель проекта – повысить посещаемость музеев и привлечь больше внимания к нашей деятельности – себя полностью оправдала. Мы с радостью наблюдаем за тем, что раз за разом жители и гости столицы проявляют к акции все больший интерес, и в ходе прошедшего в августе Музейного воскресенья число посещений вновь стало рекордным. Обратная связь наших посетителей показывает, что 99 процентов клиентов выражают положительные эмоции и благодарность за создание такой возможности“, - сказала директор Таллиннского городского музея Хели Нургер.

Филиалы Таллиннского городского музея 7 августа посетили 8 566 человек: Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк – 4174 человека, Музей городской жизни - 1 084, детский музей Мийямилла - 936, Таллиннский русский музей - 474, музей Каламая - 285, дом-музей Петра I – 892, Музей фотографии – 721 человек. В день акции музеи Таллиннского литературного центра посетили в общей сложности 355 человек, среди них 158 человек - музей Вильде, 109 - музей Таммсааре и 88 – музей Мати Унта. Музей современного искусства Эстонии (EKKM) посетили 232 человека, а галерею центра культуры „Кая“ - 27 человек.

Для сравнения – присоединившиеся к проекту музеи посетили в марте 5096 человек, в апреле - 6365, в мае - 7089, в июне - 4431 и в июле - 3890.