ВИДЕО | Турист совершил "прогулку смерти" по верху отвесной скалы

Тревел-блогер из Британии совершил „прогулку смерти“ по 50-метровой отвесной скале на Юрском побережье в графстве Дорсет, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на Daily Mail.

41-летний Пол Браун гулял по скалам Дорсета с друзьями, когда увидел тропу по узкому участку меловой скалы. Мужчина решил пройтись по дорожке и заснять это на видео, но он не ожидал, что будет так страшно.

Кадры, снятые блогером, показывают неровную тропу по утесу и 50-метровый обрыв с обеих сторон. Во время прогулки Пол даже присел на корточки от страха. „Ок, мне это не нравится“, — сказал блогер на видео.

По его словам, „тропа смерти“ на самом деле гораздо круче, чем казалась изначально. Пол отметил, что видел стандартный предупреждающий знак недалеко от тропы, но тот не заставил его передумать. Турист считает, что место нужно оцепить, чтобы никто не пострадал. „Похоже, это хорошо протоптанная тропа. Здесь должен был быть шлагбаум или забор“, — заявил Браун. Блогер добавил, что выложил это видео, чтобы никто не захотел повторить его прогулку и не рисковал собой.