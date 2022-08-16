Эксперт: "нормальность" в авиации вернется через 2–3 года

Удастся ли в аэропорту вовремя завершить все связанные с самолет ом операции зависит от ряда факторов. Начиная с персонала на стойке регистрации, охранника, грузчика багажа, доставщика питания, заправщика и многого другого. „Авиация похожа на огромный часовой механизм: если где-то возникает небольшой сбой, это влияет на все остальное“, - сказал Зилкинс.

„Возьмем, к примеру, сотрудников службы безопасности – они также являются важным звеном в работе аэропорта. Однако они должны сначала пройти соответствующую подготовку, а затем проверку биографических данных, чтобы вообще иметь возможность начать работать в аэропорту“, - пояснил Зилкинс.

Зилкинс рассказал, что причин длинных очередей, задержек и отмен рейсов много. Во-первых, разумеется, есть проблемы нехватки кадров. „Многие сотрудники были уволены из-за коронавируса, нашли новые рабочие места в других отраслях и не захотели возвращаться на прежние должности. Найти новых сотрудников сложно, да и обучение тоже требует времени. До пандемии об авиации всегда думали, как о привлекательной сфере деятельности, но теперь нам нужно вернуть доверие людей“, - пояснил Зилкинс, добавив, что по сравнению с крупными аэропортами в Эстонии это еще совсем небольшая проблема.

Зилкинс отметил, что Эстония и другие страны Балтии находятся в достаточно безопасной зоне, поскольку на проблемы можно быстро реагировать и их получается гибко решать. „Однако в авиации не бывает быстрых решений, так как все авиакомпании и аэропорты зависят друг от друга и взаимосвязаны. Когда дело доходит до полетов, люди во всем мире вынуждены быть более терпеливыми и решительными. Мы прилагаем все усилия, чтобы обслуживать клиентов на максимальном возможном уровне“, - сказал Зилкинс.

„Авиационный сектор долго ждал окончания пандемии, но теперь ясно, что ее последствия оказались более пагубными, чем ожидалось. Вторжение России в Украину лишь усугубляет ситуацию. В европейской авиации сейчас бушует „идеальный шторм“ – одновременно возникло множество различных проблем“, - пояснил руководитель по операциям SmartLynx Денис Зилкинс.

Например, если в нужном месте и в нужное время не окажется специалиста для буксировки самолета, вылет самолета будет задержан. В результате рейс не успеет вовремя в другой аэропорт, где у кого-то стыковка и т.д. и т.п. А если добавить к этой формуле еще и коронавирус, все может стать значительно сложнее.

Десять желающих на одну запчасть

Еще одной большой проблемой в авиации сегодня является нехватка всевозможных запчастей. „Еще до войны достать запчасти было проблематично, а сейчас это настоящий дикий запад! Из-за войны все прежние цепочки поставок оказались нарушены. Весной количество пассажиров колоссально возросло и пришлось быстро обслуживать и перезапускать простаивавшие во время пандемии самолеты. На сегодня запасы запчастей практически закончились и на каждую новую запчасть приходится по десять покупателей. В итоге нужную вещь получает тот, у кого лучше договор или просто больше денег. Таким образом, в проигрыше здесь небольшие авиакомпании“, - пояснил Зилкинс.

И вопрос не в том, что самолеты постоянно ломаются. Поскольку авиация является строго регулируемой областью, существуют требования, согласно которым даже в совершенно новом самолете определенные детали следует заменять спустя определенное число часов или километров полета. Иными словами, даже если самолет совсем новый, для него все равно нужны запчасти.

Многочисленные последствия войны

Война в Украине имеет очень далеко идущие последствия. Помимо того, что Россия практически украла часть оставленных в стране самолетов, она еще и подняла цены на топливо, создав кризис с получением запчастей. Поскольку авиация России и Украины сейчас практически замерла, летный состав, пилоты и другие сотрудники вышли на свободный рынок труда, но так как со стороны европейских стран было установлено много ограничений, в основном они нашли работу где-то еще – например, в азиатских авиакомпаниях.

Кроме того, российские компании предоставляли ряд товаров и услуг, которые сейчас находятся под санкциями. Например, некоторые ИТ-продукты и услуги ранее получали от российских поставщиков. „Например, Kaspersky, одна из крупнейших и наиболее известных в мире компаний, предоставляющих услуги информационной безопасности, имеет российское происхождение и поэтому находится под санкциями ряда стран, в том числе США“, - пояснил руководитель по операциям SmartLynx.

Восстановление авиации может затянуться

По мнению Зилкинса, кадровая проблема аэропортов и авиакомпаний решаема, и ситуация в этом плане, вероятно, скоро улучшится. Основной летний сезон путешествий закончится, и многие новые сотрудники пройдут необходимое обучение. Доходы от возобновления полетов будут направлены на набор персонала и выплату более конкурентоспособной заработной платы.

„Однако проблема запчастей с учетом войны и дорогого топлива, вероятно, затянется. По мнению многих экспертов, о так называемой „нормальности“ в авиационной отрасли можно будет снова говорить лишь через 2–3 года. Вероятно, к тому времени ряд более слабых компаний будет вынужден прекратить деятельность или просто окажется поглощен более сильными игроками“, - спрогнозировал Зилкинс.