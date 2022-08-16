16.08.2022, 11:53
Министр туризма Новой Зеландии: "В стране не ждут бедных туристов“
ФОТО: Photo by Andres Iga on Unsplash
Министр туризма Новой Зеландии снова выступил с резким заявлением. Он сказал, что в стране не ждут „бедных“ туристов, а хотят принимать только „богатых“, пишет портал 34travel.me.
„Мы рады приветствовать туристов, но не собираемся нацеливаться на людей, которые пишут в Facebook, как они путешествуют по нашей стране за $ 10 в день, питаясь лапшой быстрого приготовления“, – говорит Стюарт Нэш.
Это, кстати, не первое такое заявление министра. Ранее, в 2020 году, он уже говорил, что Новая Зеландия будет „бессовестно“ ориентироваться на богатых людей – тех, кто „летает бизнес-классом или классом премиум-эконом, берет в аренду вертолет, а потом ужинает в дорогом ресторане“.