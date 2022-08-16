Министр туризма Новой Зеландии: "В стране не ждут бедных туристов“

„Мы рады приветствовать туристов, но не собираемся нацеливаться на людей, которые пишут в Facebook, как они путешествуют по нашей стране за $ 10 в день, питаясь лапшой быстрого приготовления“, – говорит Стюарт Нэш.

Это, кстати, не первое такое заявление министра. Ранее, в 2020 году, он уже говорил, что Новая Зеландия будет „бессовестно“ ориентироваться на богатых людей – тех, кто „летает бизнес-классом или классом премиум-эконом, берет в аренду вертолет, а потом ужинает в дорогом ресторане“.