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18.08.2022, 07:00

Аэропорт Хитроу продлевает ограничения на количество пассажиров

 
ФОТО: Tony Kershaw / SWNS | Scanpix

Лондонский аэропорт Хитроу решил продлить ограничения на количество пассажиров. Теперь они будут действовать минимум до 29 октября.

Ограничения ввели в июле. Тогда – только до сентября. Но теперь их продлевают. Так что по-прежнему вылетать из Хитроу смогут только 100 000 путешественников в день, пишет портал 34travel.me.

Такое решение администрация аэропорта приняла, чтобы сократить очереди и облегчить работу наземного персонала. После пандемии сотрудников не хватает. Те, кто еще работает, не справляются с большим количеством рейсов.

Но в Хитроу добавили, что, возможно, ограничения снимут раньше, если ситуация улучшиться или штат сотрудников увеличится.

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