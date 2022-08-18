Аэропорт Хитроу продлевает ограничения на количество пассажиров

Ограничения ввели в июле. Тогда – только до сентября. Но теперь их продлевают. Так что по-прежнему вылетать из Хитроу смогут только 100 000 путешественников в день, пишет портал 34travel.me.

Такое решение администрация аэропорта приняла, чтобы сократить очереди и облегчить работу наземного персонала. После пандемии сотрудников не хватает. Те, кто еще работает, не справляются с большим количеством рейсов.

Но в Хитроу добавили, что, возможно, ограничения снимут раньше, если ситуация улучшиться или штат сотрудников увеличится.