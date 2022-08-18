Подросток напугал пассажиров фотографиями авиакатастрофы. Его сняли с рейса в Нидерландах

Самолет из аэропорта в Роттердаме уже был готов ко взлету, когда телефоны пассажиров начали вибрировать и звенеть и на их экранах возникли кадры с авиакатастрофой. Один из этих телефонов принадлежал пилоту самолета.

Эти фотографии через приложение Air Drop, которое позволяет людям обмениваться файлами с любым пользователем iPhone, который находится рядом, разослал один из вылетавших.

Авиакомпании Transavia пришлось задержать рейс в Хорватию, так как у пассажиров началась паника, а служба безопасности расценила массовую рассылку как угрозу взрыва.

Сотрудники авиакомпании попросили того, кто сделал рассылку, признаться самому, однако 18-летний юноша сказал, что это его рук дело только после того, как капитан авиасудна предупредил, что никто никуда не полетит и не выйдет из самолета, пока виновный не будет найден.

После этого юношу задержала и допросила военная полиция.

„Мы расцениваем это как своего рода угрозу взрыва бомбы. Фото видели сотрудники авиакомпании, фото видели дети. Это серьезный инцидент. Поэтому капитан подал официальную жалобу“, — заявил представитель Transavia местной телекомпании Rijnmond.

Рассылка таких фотографий произошла в Голландии уже второй раз за неделю. Ранее мужчину сняли с рейса, который должен был вылететь из нидерландского аэропорта Схипхол в Дубай.

Все произошло по той же схеме — с использованием Air Drop и массовой рассылкой кадров с авиакатастрофой. Полиция выясняет причины инцидентов.