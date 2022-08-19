5 мест, которые непременно должен посетить настоящий фанат викингов

Несмотря на то, что быстрее всего добираться в Швецию на самолете, учитывая текущую ситуацию в аэропортах, разумнее все же путешествовать по морю. Добираться в Швецию по морю лучше и быстрее всего по маршруту Палдиски-Капелльшер, который позволяет избежать плотного дорожного движения в Стокгольме. Путь до страны назначения на судах компании DFDS занимает всего десять часов, так что вы еще успеете осуществить путешествие по местам викингов этим летом!

Бирка

Город Бирка, расположенный на острове Бьёркё и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается одним из знаменательнейших мест викингов в окрестностях Стокгольма. Он известен как древнейший город в Швеции и во время своего расцвета был одним из важнейших торговых центров в Северной Европе.

Деревня викингов Сторхольмен

Деревня викингов Сторхольмен – это археологический музей под открытым небом, где можно получить реалистичное представление об эпохе викингов. Здесь представлены реконструированные древние жилища викингов, а персонал носит соответствующие эпохе костюмы. Можно поучиться у кузнецов создавать оружие, у воинов – сражаться и метать кинжалы, портные познакомят с новейшими тенденциями моды, а руномастер расскажет о секретах рун. Здесь можно даже самим испечь хлеб и сделать стаканы.

Музей Фотевикенс

Музей под открытым небом и город викингов в Южной Швеции. Это поселение викингов дает возможность посетить город на этапе его основания. Здесь можно увидеть, как функционирует развивающееся сообщество в сферах закона, преступлений, наказаний, ремесел, защиты, чеканки монет и торговли. Помимо прочего, здесь проводится ежегодный рынок викингов.

Готланд

Набирающий популярность среди жителей Эстонии Готланд является крупнейшим островом Швеции, на котором было обнаружено около 60 поселений викингов.