"Никакого предвзятого отношения. В Эстонию обязательно вернусь": российская туристка рассказала о путешествии по странам Балтии

Первой в списке стран оказалась Финляндия, которая, несмотря на пробки на границе (туристка добиралась автобусом), „встретила очень гостеприимно“. Двухнедельную визу Екатерине выдали без подтверждения брони отеля, при этом она честно написала, что проведет в стране только часть отпуска.

По словам туристки, Финляндия удивила демократичными ценами. "А еще тут интересные музеи, спокойствие, комфорт и очень добрые местные жители“, - написала Екатерина. Она отметила, что многие музеи располагают аудиогидами на русском, а в библиотеке „Ооди“ доступны книги на русском. В магазинах россияне активно закупаются „всякими мелочами“.

За билет на дневной паром в Таллинн Екатерина заплатила 22 EUR. "Эстония не менее классная, чем Финляндия. Никакого негативного отношения к россиянам местные жители не проявляют. Виду эстонцы точно не показывают, что они кого-то там не любят“, - написала туристка. Ее особенно покорила развитая инфраструктура и высокие технологии, но "был и минус — высокие цены на отели и рестораны".

Следующей точкой маршрута стала Рига. "После Таллинна скучновато“, - считает Екатерина, добавив, что в столице Латвии необходимо знание английского, поскольку в музеях нет русскоязычных аудиогидов. Екатерина посетила Турайдский замок — „тоже ничего особенного“. Затем туристка отправилась в Вильнюс, который „произвел двоякое впечатление“.

"В старом городе красиво и атмосферно, но ощущается запустение, а еще мешает обилие кафе и сувенирных лавок. "Всей красоты за этими вывесками не видно. Также негативно выделяет Вильнюс большое количество нетрезвых людей. Каунас понравился гораздо больше — тихий, уютный и очень интересный".

Завершилось путешествие визитом в Минск, о котором нельзя рассказать объективно: „Слишком я его обожаю“, - написала девушка.

В целом поездка вышла отличной, а в Эстонию Екатерина решила обязательно вернуться, чтобы проехать на велосипеде по местным экомаршрутам. Полный отзыв с фото — здесь.