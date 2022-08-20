Средиземное море нагрелось до экстремальных температур

По словам ученых, температура воды от Тель-Авива до Французской Ривьеры или Барселоны уже поднялась на 3-5 градусов выше нормы для этого времени года. Эффект заметен.

Хоаким Гаррабу, научный сотрудник Барселонского института морских исследований: „Мы видим последствия. Мы получаем информацию из разных районов Средиземноморья, таких как, например, как Мальорка и Сардиния. Мы уже наблюдаем массовое вымирание некоторых видов морских животных, растений и других организмов. В их числе кораллы, губки и водоросли. Это также влияет на аквакультуру, на такие объекты, как фермы по выращиванию мидий. Они страдают от последствий этой морской волны тепла. Или, скорее, этой волны тепла распространяющейся ниже и выше уровня моря“.