ВИДЕО | Двух туристов оштрафовали за серфинг по Гранд-каналу в Венеции

Видео появилось в соцсетях в среду утром. Позже его также опубликовал мэр города в своем Twitter. Кстати, тем, кто поможет найти туристов, он пообещал бесплатный ужин в ресторане. Сработало ли это, или полиция постаралась, но серферов нашли.

В качестве наказания их доски конфисковали, каждому дали штраф по € 1500 за то, что они поставили под угрозу навигацию по каналу. И, конечно, им пришлось уехать из города.

Сейчас городские власти собираются завести уголовное дело на парней за нанесение ущерба имиджу города.