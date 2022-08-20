Испанский Стоунхендж поднялся из воды благодаря засухе

Круг из десятков мегалитических камней впервые обнаружил немецкий археолог Хьюго Обермайер в 1926 году. В 1963 году власти затопили территорию, где находились дольмены, при строительстве водохранилища Вальдеканьяс. До последней крупной засухи, обрушившейся на Европу летом 2019 года, над ватерлинией были видны только вершины самых крупных мегалитов, сообщает „Моя Планета“ со ссылкой на Arkeonews.

В этом году люди снова смогли увидеть местный Стоунхендж — из-за рекордно низкого уровня воды Дольмен-де-Гуадальпераль всплыл полностью. По словам специалистов, уровень воды в водохранилище упал до 28% из-за самой сильной засухи в Испании за последние 60 лет.

Дольмен-де-Гуадальпераль представляет собой скопление 150 больших гранитных камней, расположенных в виде круга. Структуру охраняет стоячий камень-менгир, на котором вырезаны рисунки со змеями и чашами. Археологи считают, что мегалиты появились тут не позднее 5000 года до н.э.