Утрехт оказался самым удобным для велосипедистов городом в мире

В Утрехте велосипеды есть у 51% жителей и там много дней, подходящих для езды на велосипеде — нет серьезных осадков или экстремальных погодных явлений. Кроме того, в Утрехте развита инфраструктура, которая делает велосипед удобным видом транспорта.