"Город дурных ограничений": туристка высмеяла запреты и штрафы в Венеции

В одном из роликов на своем канале в TikTok 29-летняя Барби Бэк из Аргентины, работающая стюардессой в авиакомпании La Azafata, рассказала о штрафах в одном из самых романтичных городов мира, пишет Daily Mail.

"Знаете ли вы, что в Венеции вас могут оштрафовать за это... Запрещено нырять и плавать в каналах. Штраф 350 евро. Запрещено сидеть на полу, ступенях, памятниках или у каналов. Штраф от 100 до 200 евро. Садиться можно только на скамейки. Запрещено сбрасывать мусор на пол. Штраф 350 евро. Запрещено кормить чаек или голубей. Штраф от 25 до 500 евро. Запрещено кататься на велосипеде и роликовых коньках. Штраф 100 евро“, - рассказала девушка.

Ее ролик о штрафах в Венеции стал очень популярным и набрал в итоге более 7.4 млн просмотров и около 565 000 лайков. Комментируя ролик Барби, многие высмеивали венецианские запреты: "Зачем туда ехать, если всё запрещено?!", "Посмотреть в небо — 100 евро“, "Всё запрещено. Всё, я больше не хочу туда ехать“ и тд.

Но нашлись и те, кто выступил в поддержку подобных запретов и штрафов: "Всё правильно. Это значит, что власти города его уважают и заботятся о его сохранности“, - прокомментировал один из пользователей.