В Псковской области в жару провели реконструкцию "Ледового побоища"

Площадка у деревни Самолва ежегодно принимает фестиваль „Ледовое побоище“. Предположительно, именно у деревни Самолва в 1242 году произошла знаменитая битва, ознаменованная победой русского войска во главе с князем Александром Невским над армией Ливонского ордена, сообщает Informpskov.

Фестиваль стартовал еще 16 июля в родном для князя Переславле-Залесском. Участники прошли 1300 километров по шести российским регионам. В середине августа в Псковской области около деревни Самолвы разбили исторический лагерь, к участникам присоединились любители исторических реконструкций из Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Пскова, Смоленска, Твери. Они воссоздали для зрителей битвы тех лет и показательные сражения конницы.

Гости исторического праздника смогли побывать в торговых рядах, приобрести изделия современных мастеров, взять уроки по изготовлению щита и кольчуги, изделий из кожи, дерева и стекла. Для них обустроили тир, а для детей организовали потешные бои на специальной площадке.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.