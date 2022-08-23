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23.08.2022, 10:39

В Псковской области в жару провели реконструкцию "Ледового побоища"

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ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ В ЖАРКОМ АВГУСТЕ. В минувшую субботу у подножия памятника Александру Невскому близ деревни Самолва (Псковская область) прошла реконструкция знаменитой битвы.
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ В ЖАРКОМ АВГУСТЕ. В минувшую субботу у подножия памятника Александру Невскому близ деревни Самолва (Псковская область) прошла реконструкция знаменитой битвы.
ФОТО: YouTube/Ruslanastro, ekraanitõmmis

Хотя 780 лет назад Ледовое побоище на Чудском озере близ деревни Самолва произошло в апреле, в этом году псковские власти решили воссоздать историческую битву в жарком августе. Год назад здесь по распоряжению президента Владимира Путина в спешном порядке построили огромный памятник Александру Невскому, победителю Ледового побоища.

Площадка у деревни Самолва ежегодно принимает фестиваль „Ледовое побоище“. Предположительно, именно у деревни Самолва в 1242 году произошла знаменитая битва, ознаменованная победой русского войска во главе с князем Александром Невским над армией Ливонского ордена, сообщает Informpskov.

Фестиваль стартовал еще 16 июля в родном для князя Переславле-Залесском. Участники прошли 1300 километров по шести российским регионам. В середине августа в Псковской области около деревни Самолвы разбили исторический лагерь, к участникам присоединились любители исторических реконструкций из Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Пскова, Смоленска, Твери. Они воссоздали для зрителей битвы тех лет и показательные сражения конницы.

Гости исторического праздника смогли побывать в торговых рядах, приобрести изделия современных мастеров, взять уроки по изготовлению щита и кольчуги, изделий из кожи, дерева и стекла. Для них обустроили тир, а для детей организовали потешные бои на специальной площадке.

Президент России Владимир Путин, Псковский митрополит Тихон (слева), Патриарх Кирилл, Псковский губернатор Михаил Ведерников и советник Путина Владимир Мединский на открытии памятника в селе Самолва в сентябре прошлого года.

Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.

"Бей немцев!" Такими выкриками зрители Псковской области подбадривали всадников в костюмах русских воинов.

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