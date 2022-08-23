Финский Турку и украинский Харьков станут городами-побратимами

Турку и Харьков подпишут договор о побратимстве на Форуме Европы, который пройдет 24-26 августа в Турку. Подписание договора запланировано на 25 августа в рамках мероприятия, посвященного Украине и ее отношениям с Евросоюзом.

Харьков станет 13-м городом-побратимом Турку. В феврале 2022 Турку оборвал дружественные связи с Санкт-Петербургом из-за войны России в Украине.

С начала войны город Турку плотно сотрудничал с Посольством Украины в Хельсинки. Сотрудничество привело к тому, что города начали планировать установление побратимства.

"Украина – часть Европы", – комментирует мэр Турку Минна Арве. "Город Турку прочно стоит на стороне европейских ценностей, поддерживая Украину в ее демократическом развитии. Заключение договора о побратимстве между Турку и Харьковом – часть этого процесса".

Побратимство предоставит возможности для обширного сотрудничества между городами в разных формах и откроет прямой канал для осуществления новых инициатив.

Договор о побратимстве станет не только знаком солидарности с Украиной и жителями Харькова, но и гарантом конкретной поддержки пострадавшему от военных действий городу. Такая поддержка может включать прямую материальную помощь, организацию мероприятий, направленных на поддержание ментального здоровья харьковчан – например, детских лагерей, а также использование навыков и опыта сотрудников города Турку в отстраивании Харькова, реорганизации и модернизации его администрации.

Управляющий международными делами города Турку Мика Акканен отмечает, что Турку впервые заключает договор с городом, находящимся в кризисном положении, и таким образом демонстрирует солидарность на новом уровне.

Харьков – второй крупнейший город Украины. В 2021 году численность его населения составляла 1,4 миллиона. Город является одним из украинских культурных и образовательных центров. Это также один из важнейших логистических и промышленных центров страны.