Из аэропорта Хельсинки теперь можно улететь по новым направлениям в Китай и Индию

Новый маршрут в Мумбаи, оператором которого является Finnair, был открыт в аэропорту Хельсинки 6 августа. В последний раз авиакомпания Finnair выполняла рейсы между аэропортом Хельсинки и международным аэропортом Мумбаи в 2009 году. Перелеты будут осуществляться три раза в неделю. „Мы очень рады возобновлению рейса Finnair в Мумбаи. Открытие сообщения с Индией показывает, что транзитный трафик через аэропорт Хельсинки восстанавливается“, — говорит Петри Вуори, старший вице-президент отдела продаж и развития маршрутов Finavia.

Рейсы из Хельсинки в Гуанчжоу осуществляются по вторникам, а в обратном направлении — по четвергам на самолете Airbus A350. Рейс в Гуанчжоу предлагает возможность удобной стыковки со многими европейскими направлениями Finnair. Дальнейшие инструкции можно найти на сайте авиакомпании. Finnair также летает раз в неделю в Шанхай, Китай. К зимнему сезону 2022 года сеть Finnair в Европе будет включать около 70 мест назначения.

Компания Finavia управляет 20 аэропортами в Финляндии и развивает их, предлагая наилучшие дальние перелеты в странах Северной Европы и обеспечивая удобное авиасообщение между Европой и остальным миром. Приверженность компании Finavia принципам повышения качества обслуживания пассажиров, устойчивого развития и разработки ноу-хау в области работы в снежных условиях признана одной из лучших в мире. Все аэропорты компании Finavia являются углеродно-нейтральными. Finavia делает мир ближе.