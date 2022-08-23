Новая функция Lux Express демонстрирует экологичность поездки на автобусе
Теперь пассажиры Lux Express перед покупкой билета будут видеть расчет, показывающий размер углеродного следа, который возникает в результате их поездки, а также то, насколько менее экологичным было бы преодоление того же расстояния на автомобиле или дизельном поезде.
Предприятие Lux Express еще в январе приступило к сотрудничеству с новым эстонским стартапом Grenpay, уникальный алгоритм которого, среди прочего, помогает рассчитывать след CO2 различных транспортных средств на километр поездки. Например, при покупке билета на автобус на сайте предприятия клиент может узнать, что при 100-километровой поездке на автобусе Lux Express экологический след одного пассажира составит 22 грамма на каждый километр поездки, то есть примерно 2,2 килограмма на всю дистанцию. Данный показатель в 1,5 раза экологичнее по сравнению с преодолением той же дистанции на дизельном поезде и более чем в 6 раз экологичнее по сравнению с поездкой одного человека на машине.
Коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос: „Так как потепление климата угрожает необратимым изменением среды нашей планеты уже к 2050 году, были поставлены самые серьезные цели в части экологичности. Если сегодня на транспортный сектор приходится возникновение примерно 25% от всех выбросов парниковых газов в ЕС, то уже в течение следующих 12 лет данный показатель должен уменьшиться в 3 раза. В документах по развитию как Эстонии, так и Евросоюза подчеркивается, что в этой ситуации одним из спасательных кругов является мотивация людей на предпочтение способов движения, создающий меньший углеродный след. В свою очередь, чтобы у людей появилась такая мотивация, их необходимо информировать о том, насколько различные типы транспорта загрязняют природу. Теперь мы можем предоставлять такую информацию нашим пассажирам с помощью Grenpay“.
Так как отзывы клиентов уже указывают на важность „зеленой калькуляции“, на этой неделе предприятие Lux Express представило Министерству экономики и коммуникаций, а также Министерству окружающей среды обращение, в котором предприятие предложило сделать сбор и публикацию данных об углеродном следе, образуемом на один километр поездки, обязательным для всего транспортного сектора.
Основатель и исполнительный директор Grenpay Райво Видевик: „Сегодня любое настроенное на успех предприятие должно разговаривать со своими потребителями об ответственном потреблении и решениях, помогающих уменьшить воздействие на окружающую нас среду. Потребитель ожидает предложений, которые способствуют большему сбережению природы, а также являются удобными, доступными и прозрачными. Поездка на автобусе создает наименьший углеродный след по сравнению с автомобилем, самолетом и кораблем“.
Расчет и сравнение углеродного следа между автомобилем, автобусом и самолетом не является единственным решением, предлагаемым стартапом. В результате сотрудничества между Grenpay и автобусным предприятием клиенты Lux Express смогут компенсировать углеродный след своей поездки, внося собственный вклад в контролируемые и прозрачные зеленые проекты.
В настоящее время для компенсации возникающих при поездке на линии Таллинн-Тарту 3,96 кг CO2 можно вложить 39 евроцентов в действующий в Голландии проект по возобновляемой энергии, который в течение последних 6 лет помог уменьшить выбросы CO2 более чем на 100 000 тонн. В ближайшем будущем аналогичным образом можно будет поддерживать и эстонские зеленые проекты.
Предприятие Lux Express без какой-либо масштабной рекламы предлагает такую возможность своим пассажирам уже с июля. Стоит отметить, что за столь короткое время уже более 2400 человек решили уменьшить углеродный след, возникающий вследствие их поездок, поддержав за счет этого зеленый проект. Благодаря этим 2400 людям, уже было компенсировано более 15 000 килограммов выбросов углекислого газа.
„Предприятие Lux Express сделало значительный шаг в правильную сторону, благодаря чему безуглеродная покупка впервые в Эстонии стала частью совершения обычной покупки. Это решение сильно повлияет на дальнейшее развитие нашего сектора в сторону углеродной нейтральности в качестве прецедента и примера для других участников рынка“, – добавил Райво Видевик.
В настоящее время рассчитать и компенсировать углеродный след на линиях Lux Express можно на сайте предприятия, однако в будущем данная возможность будет расширена и на другие платформы продажи билетов.
На фотографии показан вид, открывающийся на сайте Lux Express для желающих купить билет клиентов, в котором в сравнении показано, насколько большой углеродный след возникнет при прохождении одним пассажиром 100 километров на рейсовом автобусе, дизельном поезде, автомобиле и самолете: