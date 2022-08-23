Новая возможность Lux Express демонстрирует экологичность поездки на автобусе

Предприятие Lux Express еще в январе приступило к сотрудничеству с новым эстонским стартапом Grenpay, уникальный алгоритм которого среди прочего помогает рассчитывать след CO 2 различных транспортных средств на километр поездки. Например, при покупке билета на автобус на сайте предприятия, клиент может узнать, что при 100-километровой поездке на автобусе Lux Express экологический след одного пассажира составит 22 грамма на каждый километр поездки, то есть примерно 2,2 килограмма на всю дистанцию. Данный показатель в 1,5 раза экологичнее по сравнению с прохождением этой же дистанции на дизельном поезде и более чем в 6 раз экологичнее по сравнению с прохождением этого же пути одним человеком на машине.

Коммерческий директор Lux Express Eesti Ингмар Роос: „Так как потепление климата угрожает необратимым изменением среды нашей планеты уже к 2050 году, были поставлены самые серьезные цели в части экологичности. Если сегодня на транспортный сектор приходится возникновение примерно 25% от всех выбросов парниковых газов в ЕС, то уже в течение следующих 12 лет данный показатель должен уменьшиться в 3 раза. В документах по развитию как Эстонии, так и Евросоюза, подчеркивается, что в этой ситуации одним из спасательных кругов является мотивация людей на предпочтение способов движения, обуславливающих возникновение меньшего углеродного следа. В свою очередь, чтобы у людей появилась такая мотивация, их необходимо информировать о том, насколько различные типы транспорта загрязняют природу. Теперь мы можем предоставлять такую информацию нашим пассажирам с помощью Grenpay“.

Так как отзывы клиентов уже указывают на важность „зеленой калькуляции“, на этой неделе предприятие Lux Express представило Министерству экономики и коммуникаций, а также Министерству окружающей среды обращение, в котором предприятие предложило сделать сбор и публикацию данных об углеродном следе, образуемом на один километр поездки, обязательным для всего транспортного сектора.