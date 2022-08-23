23.08.2022, 14:16
Рейнсалу призывает не ехать в Россию: не исключены провокации в отношении граждан Эстонии(56)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу напоминает: в связи с последними событиями лучше избегать поездок в Россиию.
„В связи с значительно выросшей в последние дни агрессивной риторикой в отношении Эстонии со стороны РФ еще раз повторяю предостережение МИД о том, чтобы избегать любые поездки на территорию России“, - сообщил Рейнсалу.
„Если вы находитесь в краткосрочной поездке в России, призываю серьезно подумать о необходимости нахождения в России. Россия ведет войну против Украины и не исключены провокации в отношении граждан Эстонии“, - подчеркнул министр.