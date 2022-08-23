Новости
23.08.2022, 14:16

Рейнсалу призывает не ехать в Россию: не исключены провокации в отношении граждан Эстонии

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Turistina Narvas
Turistina Narvas
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу напоминает: в связи с последними событиями лучше избегать поездок в Россиию.

„В связи с значительно выросшей в последние дни агрессивной риторикой в отношении Эстонии со стороны РФ еще раз повторяю предостережение МИД о том, чтобы избегать любые поездки на территорию России“, - сообщил Рейнсалу.

„Если вы находитесь в краткосрочной поездке в России, призываю серьезно подумать о необходимости нахождения в России. Россия ведет войну против Украины и не исключены провокации в отношении граждан Эстонии“, - подчеркнул министр.

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