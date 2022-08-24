24.08.2022, 09:08
От Хельсинки до Малаги: новая сеть ночных поездов соединит около 200 европейских городов(2)
ФОТО: Photo by Tom Grünbauer on Unsplash
В Европе планируют создать новую сеть ночных поездов к 2030-му. Она соединит около 200 европейских городов – от Лиссабона до Москвы, от Хельсинки до Малаги.
Многие европейцы в последнее время выбирают поезда для своих путешествий. Они более экологичны, чем другие виды транспорта: выделяют намного меньше выбросов и используют возобновляемые источники энергии, сообщает портал 34travel.me.
Некоторые страны даже готовы запретить авиарейсы на короткие расстояния. Но для этого важно предложить хорошую альтернативу. Для этого и собираются разработать удобную сеть железнодорожных маршрутов. Заниматься проектом начнут уже сейчас. Но полностью реализовать его планируют только к 2030-му.