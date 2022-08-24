ФОТО | Экологичная архитектура Хундертвассера

Волшебник плавных линий

Хундертвассер во многом опередил время. Озеленяя крыши и балконы своих домов-антиподов серых бетонных коробок, он последовательно возвращал природе территорию и пространство, отобранные людьми.

Придавая индивидуальность окнам, возвращал право на самовыражение человеку. В своем творчестве он продолжал развивать темы, знакомые и близкие многим по работам Эгона Шиле, Густава Климта и Антонио Гауди.

„Зеленая цитадель“ Магдебурга

В Германии было реализовано тринадцать проектов, полностью разработанных Хундертвассером или завершенных на основе авторских идей и эскизов уже после смерти архитектора. Начнем со столицы земли Саксония-Анхальт - города Магдебурга, где в 2005 году закончили строительство „Зеленой цитадели“ (Grüne Zitadelle von Magdeburg).

„Зеленая цитадель“ стала последним проектом Хундертвассера. Раньше на этом месте стояла панельная пятиэтажка, до нее - церковь Святого Николая, сильно пострадавшая во время Второй мировой войны. Помимо квартир и магазинов, здесь расположены детский сад и отель. Крыши покрыты травой, а из любого окна нельзя увидеть два окна одной и той же формы.

Улитки и спирали

Любимыми животными Хундертвассера были улитки с домиками на спине. Спирали, похожие на улиточные, стали одним из характерных элементов его творчества, как на этой картине 1955 года. Особого упоминания заслуживает „Гамбургский перформанс“ 1959 года, во время которого Хундертвассер с помощниками два дня и две ночи рисовали в помещении, где позже должно было состояться его выступление, непрерывную линию, начатую внизу стены.

„Лесная спираль“ в Дармштадте

Эту линию Хундертвассер продолжил во многих своих последующих работах. В 2000 году был завершен жилой комплекс „Лесная спираль“ (Waldspirale) в гессенском городе Дармштадте. В этом 12-этажном здании насчитывается 105 квартир, есть подземный гараж, бар, киоск, а во внутреннем дворе - детская площадка и пруд.