ВИДЕО | Вкусно или переоценено? Пробуем легендарные фрикадельки от IKEA, впервые появившиеся в Эстонии

Для многих сеть магазинов IKEA известна как бренд товаров для дома, но на самом деле IKEA также входит в число крупнейших в мире сетей ресторанов, занимая в этом списке шестое место по миру! При этом шведский ресторан, где подают традиционные шведские блюда, есть в каждом магазине IKEA, и открывающийся 25 августа под Таллинном магазин - не исключение.

IKEA заверяет, что при закупке продуктов для приготовления своих блюд упор делается на экологичности. При этом еда от IKEA доступна по довольно низким ценам: хот-дог можно купить всего за 70 центов, 8 фрикаделек с гарниром - за 3,99 евро, а 12 штук - за 4,99 евро.

Так что же с легендарным фрикадельками - какое качество можно получить по такой низкой цене? Я впервые попробовал наделавшие столько шуму фрикадельки и их вегетарианскую альтернативу. Стоит ли это того - узнаете в видео!

В таллиннском магазине есть шведский ресторан на 400 мест, предлагающий по доступным ценам различные культовые шведские блюда, такие как фрикадельки и лосось. На выходе есть шведское бистро, где можно заказать как горячие, так и холодные закуски.

„Некоторые продукты IKEA уже прочно ассоциируются с брендом, например, фрикадельки и булочки с корицей. В шведском ресторане фрикадельки традиционно подают с картофельным пюре, кремовым соусом и брусничным вареньем. Булочка с корицей – это тоже яство со шведскими корнями. Про нее говорят, что булочка с корицей согревает даже самое холодное сердце“, – объяснила Пирет Раясалу, руководителя отдела продуктов питания IKEA Эстония.

Какие цены на еду в IKEA? Смотрите в галерее!

Магазин IKEA откроется 25 августа недалеко от Таллинна в Курна. Магазин работает каждый день с 10:00 до 20:00. Шведский ресторан открыт каждый день с 09:30 до 19:30.