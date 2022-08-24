ВИДЕО | Вкусно или переоценено? Пробуем легендарные фрикадельки от IKEA, впервые появившиеся в Эстонии(10)
Их обожают люди по всему миру. Только ради них многие проделывают долгий путь в магазины сети товаров для дома. Но выглядят они как обычные фрикадельки. Пробуем легендарные фрикадельки от IKEA, которыми совсем скоро уже смогут насладиться все жители Эстонии.
Для многих сеть магазинов IKEA известна как бренд товаров для дома, но на самом деле IKEA также входит в число крупнейших в мире сетей ресторанов, занимая в этом списке шестое место по миру! При этом шведский ресторан, где подают традиционные шведские блюда, есть в каждом магазине IKEA, и открывающийся 25 августа под Таллинном магазин - не исключение.
IKEA заверяет, что при закупке продуктов для приготовления своих блюд упор делается на экологичности. При этом еда от IKEA доступна по довольно низким ценам: хот-дог можно купить всего за 70 центов, 8 фрикаделек с гарниром - за 3,99 евро, а 12 штук - за 4,99 евро.
Так что же с легендарным фрикадельками - какое качество можно получить по такой низкой цене? Я впервые попробовал наделавшие столько шуму фрикадельки и их вегетарианскую альтернативу. Стоит ли это того - узнаете в видео!
В таллиннском магазине есть шведский ресторан на 400 мест, предлагающий по доступным ценам различные культовые шведские блюда, такие как фрикадельки и лосось. На выходе есть шведское бистро, где можно заказать как горячие, так и холодные закуски.
„Некоторые продукты IKEA уже прочно ассоциируются с брендом, например, фрикадельки и булочки с корицей. В шведском ресторане фрикадельки традиционно подают с картофельным пюре, кремовым соусом и брусничным вареньем. Булочка с корицей – это тоже яство со шведскими корнями. Про нее говорят, что булочка с корицей согревает даже самое холодное сердце“, – объяснила Пирет Раясалу, руководителя отдела продуктов питания IKEA Эстония.
Какие цены на еду в IKEA? Смотрите в галерее!
Магазин IKEA откроется 25 августа недалеко от Таллинна в Курна. Магазин работает каждый день с 10:00 до 20:00. Шведский ресторан открыт каждый день с 09:30 до 19:30.