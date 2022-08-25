Как семье с детьми провести отпуск в Паланге и не тратить больше 100 евро за день

Туристический сезон в Паланге еще не закончился – последние дни лета привлекут не меньше отдыхающих, чем середина июля. Тем, кто оставил отдых на конец августа - повезло: Gismeteo прогнозирует, что погода будет великолепной до 31 августа. Если и будут дожди, то они не испортят отдыхающим настроение. В Паланге есть чем заняться не только на пляже. Особенно много развлечений на курорте есть для семей с детьми – есть и бесплатные, и недорогие развлечения. Если хорошо поискать, можно найти и кафе с доступными ценами. Может ли семья с детьми отдыхать в Паланге и не тратить больше 100 евро в день? Представляем разные варианты досуга и цены.