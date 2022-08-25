Власти одного из красивейших островов Европы предлагают гранты в размере 15 000 евро тем, кто решит туда переехать

Правительство итальянского острова Сардиния предлагает гранты в размере до 15 000 евро всем, кто хочет переехать в идиллическое место на острове и начать новую жизнь, пишет Ladbible.

На программу переселения в малолюдные районы острова местные власти выделили 45 млн евро. Однако грант доступен только для тех, кто решится переехать в определенные районы Сардинии, а именно те, где в настоящее время проживает менее 3000 жителей. Полученные деньги можно потратить на покупку недвижимости на острове или на ее ремонт.

Таким образом власти острова рассчитывают вдохнуть новую жизнь в сельские районы, замедлить отток населения и ускорить экономический рост в регионе.

Сардиния является вторым по величине островом в Средиземном море и считается природной жемчужиной с богатой культурной историей: более 1000 миль песчаных пляжей, живописные портовые города и руины древних поселений. Но, как и другие сельские районы Италии, этот регион страдает от сокращения населения, поскольку молодежь уезжает в крупные города в поисках работы.