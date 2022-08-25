Работники аэропортов Испании планируют проводить новые забастовки

Так, планируется как минимум пять забастовок в сентябре (15-го, 17-го, 22-го, 24-го и 29-го числа), семь – в октябре, две – в ноябре и одиннадцать – в декабре. До тех пор, пока AENA не пойдет на условия сотрудников.