Работники аэропортов Испании планируют проводить новые забастовки
Профсоюзы работников аэропортов Испании объявили новые даты забастовок. Их планируют проводить с сентября по декабрь. В сумме – 25 дней, сообщает портал 34travel.me.
Такое решение приняли из-за отказа оператора аэропортов AENA пересмотреть зарплату и условия труда работников. Поэтому все – персонал автостоянки, грузчики, сотрудники службы безопасности, ИТ, розничной торговли и общественного питания – проголосовали за проведения забастовок.
Так, планируется как минимум пять забастовок в сентябре (15-го, 17-го, 22-го, 24-го и 29-го числа), семь – в октябре, две – в ноябре и одиннадцать – в декабре. До тех пор, пока AENA не пойдет на условия сотрудников.
Пассажиров, которые планировали лететь из аэропортов Испании в эти даты, просят заранее узнавать статус рейса. Если он выпадет на день забастовки, будет возможность бесплатно изменить бронирование.