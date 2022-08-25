Более 20 пляжей Португалии закрыты для купания

Оценка Zero, основанная на официальных результатах Национальной информационной системы водных ресурсов и сравнении с прошлым годом, показывает, что на данный момент рекомендуется закрыть 22 пляжа. В прошлом году таких пляжей было 45, что означает, что за год ситуация на половине из них улучшилась.

Ассоциация Zero также предупредила, что на сайте Агентства по охране окружающей среды Португалии все еще есть недостатки в информации, разъясняющей, почему в каких-то местах не рекомендуется купаться. "Есть много случаев, когда пляжи были закрыты, но в системе нет ни информации о причинах, приведших к такому решению, ни результатов проведенных анализов“, — говорится в сообщении Zero.

Кроме того, эксперты Zero подчеркивают, что необходимо расследовать и предотвращать случаи загрязнения воды и принимать адекватные меры для контроля ситуации. "В каждом из этих случаев необходимо определить происхождение проблем и выяснить, кто несет ответственность. При этом решающую роль должны сыграть Португальское агентство по охране окружающей среды и Генеральная инспекция по сельскому хозяйству, морю, окружающей среде и региональному планированию“.

Экологическая ассоциация также отмечает, что только на одном из 58 пляжей были обнаружены "очень большие проблемы“.

"Среди 58 пляжей, классифицированных ассоциацией как пляжи с нулевым уровнем загрязнения [места для купания, где не было обнаружено загрязнений в ходе анализов, проведенных за последние три купальных сезона], ни на один не был наложен запрет или запрещено купание, за исключением пляжа Армона-Мар в муниципалитете Ольян“, - говорится в отчете Zero.