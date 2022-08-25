Суд присудил компенсацию: Smartlynx должен выплатить всем пассажирам по 400 евро за задержку рейса
Из-за сложившегося этим летом хаоса в международной авиации, когда ежедневно задерживаются или вовсе отменяются десятки рейсов, кажется, что ни о каких компенсациях речи уже не идет. К счастью, это не так. Суды разных стран постоянно рассматривают различные жалобы пассажиров и выносят решения как по новым делам, так и по случаям, имевшим место в прошлом году. Так, например, недавно Окружной суд вынес решение о выплате компенсации пассажирам задержанного в мае прошлого года рейса авиакомпании SmartLynx. Рейс MYX512 следовал из Ираклиона в Таллинн и сделал аварийную посадку в Хельсинки.
23 мая прошлого года из-за задержки и аварийной посадки в Хельсинки пассажирам рейса авиакомпании SmartLynx, летевшим из Ираклиона в Таллинн, пришлось ночевать на скамейках и полу аэропорта Вантаа. Рейс вылетел из Греции в Эстонию 22 мая 2021 года и должен был приземлиться в Таллинне 23 мая в 00:20. По предварительным данным, вовремя приземлиться в пункте назначения не удалось из-за плохих погодных условий (туман, облачность и плохая видимость), поэтому самолет был перенаправлен в аэропорт Вантаа в Хельсинки. В итоге рейс прибыл в Таллинн в 16:10, то есть с опозданием более чем на 15 часов.
Многие пассажиры тогда решили, что в данной ситуации не имеют права на компенсацию, так как плохая погода является чрезвычайным обстоятельством и авиакомпания не обязана выплачивать за это компенсацию. Но были и те, кто все же решил отстоять свои права - по их просьбе к делу подключилась компания Flagito, оказывающая международную юридическую помощь по решению проблем с авиарейсами.
В поисках правды
Изучая обстоятельства задержки рейса MYX512, эксперты Flagito обнаружили, что в тот день, когда самолет SmartLynx не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту якобы из-за погодных условий, в Таллинне приземлились четыре рейса. Компания обратилась в суд и в ходе судебного разбирательства впервые выяснилось, что, согласно информации, полученной от Департамента транспорта, погода в Таллинне прояснилась уже к 13:00, то есть за три часа до того момента, когда рейс SmartLynx фактически мог приземлиться в Таллинне.
Во-вторых, выяснилось, что у SmartLynx в тот день были проблемы с экипажем. В суде представитель авиакомпании заявил, что из-за отсутствия экипажа самолет не мог приземлиться в Таллинне раньше 16:10. Учитывая это заявление, компания Flagito оспорила иск Smartlynx на том основании, что отсутствие экипажа не является исключительным обстоятельством в рамках данного дела. Иск Flagito был поддержан на первых двух заседаниях суда. За комплектацию экипажа, а также планирование его работы и время отдыха ответственность несет исключительно авиакомпания. Задержка рейса по этой причине не является исключительным обстоятельством, которое освобождало бы авиакомпанию от обязательства по выплате компенсации.
Когда решение суда вступит в силу, SmartLynx должен будет выплатить каждому пассажиру компенсацию в размере 400 евро.
Кроме того, Окружной суд постановил, что SmartLynx обязан выплатить компенсацию пассажирам за задержку других рейсов: рейса MYX586 Хургада-Таллинн 25.04.2021, рейса MYX568 Бургас-Таллинн 08.06.2021 и рейса MYX538 Анталия-Таллинн 08.07.2021.
Если вы летели одним из вышеупомянутых рейсов, свяжитесь с Flagito, и они помогут вам получить компенсацию.