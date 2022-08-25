Суд присудил компенсацию: Smartlynx должен выплатить всем пассажирам по 400 евро за задержку рейса

23 мая прошлого года из-за задержки и аварийной посадки в Хельсинки пассажирам рейса авиакомпании SmartLynx, летевшим из Ираклиона в Таллинн, пришлось ночевать на скамейках и полу аэропорта Вантаа. Рейс вылетел из Греции в Эстонию 22 мая 2021 года и должен был приземлиться в Таллинне 23 мая в 00:20. По предварительным данным, вовремя приземлиться в пункте назначения не удалось из-за плохих погодных условий (туман, облачность и плохая видимость), поэтому самолет был перенаправлен в аэропорт Вантаа в Хельсинки. В итоге рейс прибыл в Таллинн в 16:10, то есть с опозданием более чем на 15 часов.

Многие пассажиры тогда решили, что в данной ситуации не имеют права на компенсацию, так как плохая погода является чрезвычайным обстоятельством и авиакомпания не обязана выплачивать за это компенсацию. Но были и те, кто все же решил отстоять свои права - по их просьбе к делу подключилась компания Flagito, оказывающая международную юридическую помощь по решению проблем с авиарейсами.

В поисках правды

Изучая обстоятельства задержки рейса MYX512, эксперты Flagito обнаружили, что в тот день, когда самолет SmartLynx не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту якобы из-за погодных условий, в Таллинне приземлились четыре рейса. Компания обратилась в суд и в ходе судебного разбирательства впервые выяснилось, что, согласно информации, полученной от Департамента транспорта, погода в Таллинне прояснилась уже к 13:00, то есть за три часа до того момента, когда рейс SmartLynx фактически мог приземлиться в Таллинне.