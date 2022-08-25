Культурная столица Европы Каунас и Йоко Оно празднуют 60-летие популярного фестиваля Fluxus. Что на нем можно увидеть?

Может быть, прошло уже шесть десятилетий с тех пор, как в Европе появились первые фестивали, посвященные движению против эстеблишмента, но дух шестидесятых еще жив благодаря программе культурной столицы Европы Каунаса, которая включает не только сам фестиваль „Флюксус“, но и большую ретроспективу одной из крупнейших культурных икон, связанных с движением „Флюксус“, Йоко Оно.

„Флюксус“ - общественный фестиваль в честь каунасского художника Джорджа Мачюнаса

10 и 11 сентября в Каунасе пройдет собственный фестиваль Fluxus, посвященный Джорджу Мачюнасу, с разнообразной коллекцией выставок и представлений, кульминацией которых станет гигантский праздник, готовившийся несколько месяцев.

Каунасский фестиваль „Флюксус“ начался в 2021 году, и в этом году он будет еще больше и лучше: более 30 представлений, 7 световых инсталляций и почти 400 выступлений жителей города Каунаса и Каунасского района. Во время прошлогоднего фестиваля Каунас даже переименовал свой аэропорт, так что в этом году посетители будут прилетать в аэропорт Каунас Флюксус!

Кульминация фестиваля состоится на холме Пародос, рядом с площадью Георга Мачюнаса, который будет закрыт ровно на 22 минуты, чтобы дать возможность посетителям фестиваля подняться на вершину самыми драматичными и неожиданными способами.

В это же время в Каунас возвращается мультимедийная художница, музыкант и борец за мир Йоко Оно с ретроспективной выставкой „Изучая сад свободы“. Вслед за ее первой инсталляцией „Ex It“, которая открылась в Каунасе в январе, „Обучающий сад свободы“ позволит посетителям изучить больше ее творений и найти неизведанные следы таинственных произведений ее жизни.

„Флюксус“ - непреходящее анти-истеблишментное художественное движение

В начале 1960-х годов Литва стала родиной движения Fluxus благодаря художнику-авангардисту Джорджу Мачюнасу, который восстал против „буржуазного“ искусства и музыки того времени, создав новое движение, не имеющее единого объединяющего стиля.