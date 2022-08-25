Культурная столица Европы Каунас и Йоко Оно празднуют 60-летие популярного фестиваля Fluxus. Что на нем можно увидеть?
Фестиваль „Каунас2022 FLUXUS“, который пройдет в рамках празднования Европейской культурной столицы 10 и 11 сентября, отметит 60 лет с тех пор, как уникальное и долговечное движение „анти-искусства“, родившееся в Каунасе, впервые покорило европейскую аудиторию.
Может быть, прошло уже шесть десятилетий с тех пор, как в Европе появились первые фестивали, посвященные движению против эстеблишмента, но дух шестидесятых еще жив благодаря программе культурной столицы Европы Каунаса, которая включает не только сам фестиваль „Флюксус“, но и большую ретроспективу одной из крупнейших культурных икон, связанных с движением „Флюксус“, Йоко Оно.
„Флюксус“ - общественный фестиваль в честь каунасского художника Джорджа Мачюнаса
10 и 11 сентября в Каунасе пройдет собственный фестиваль Fluxus, посвященный Джорджу Мачюнасу, с разнообразной коллекцией выставок и представлений, кульминацией которых станет гигантский праздник, готовившийся несколько месяцев.
Каунасский фестиваль „Флюксус“ начался в 2021 году, и в этом году он будет еще больше и лучше: более 30 представлений, 7 световых инсталляций и почти 400 выступлений жителей города Каунаса и Каунасского района. Во время прошлогоднего фестиваля Каунас даже переименовал свой аэропорт, так что в этом году посетители будут прилетать в аэропорт Каунас Флюксус!
Кульминация фестиваля состоится на холме Пародос, рядом с площадью Георга Мачюнаса, который будет закрыт ровно на 22 минуты, чтобы дать возможность посетителям фестиваля подняться на вершину самыми драматичными и неожиданными способами.
В это же время в Каунас возвращается мультимедийная художница, музыкант и борец за мир Йоко Оно с ретроспективной выставкой „Изучая сад свободы“. Вслед за ее первой инсталляцией „Ex It“, которая открылась в Каунасе в январе, „Обучающий сад свободы“ позволит посетителям изучить больше ее творений и найти неизведанные следы таинственных произведений ее жизни.
„Флюксус“ - непреходящее анти-истеблишментное художественное движение
В начале 1960-х годов Литва стала родиной движения Fluxus благодаря художнику-авангардисту Джорджу Мачюнасу, который восстал против „буржуазного“ искусства и музыки того времени, создав новое движение, не имеющее единого объединяющего стиля.
Латинское слово Fluxus означает „текучий“, в английском языке „flux“ - „поток“. Основатель Флюксуса Мачюнас говорил, что целью Флюксуса было „способствовать революционному наводнению и приливу в искусстве, продвигать живое искусство, антиискусство“.
„Флюксус“ быстро стал чрезвычайно популярным среди крупнейших авангардных художников 1960-х годов, включая Йозефа Бойса, Дика Хиггинса, Элис Хатчинс, Йоко Оно, Нам Джун Пайка, Бена Вотье, Роберта Уоттса, Бенджамина Паттерсона и Эммета Уильямса. Первое мероприятие Fluxus было организовано в 1961 году в Нью-Йорке, за ним последовали фестивали в Европе в 1962 году.