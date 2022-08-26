Развлечения аристократов и королевские номера. Красивейшие европейские замки–гостиницы
Роскошная жизнь аристократов и богачей в элегантных дворцах – поднимите руки, кто не мечтал хотя бы один день насладиться подобной сказкой! Сегодня любой может ощутить себя графом или королем хоть на одну ночь, остановившись на ночлег в каком-нибудь из прекраснейших европейских замков.
Древние и монументальные, роскошные и игривые замки иногда оказываются неподъёмным наследством для старинных родов, поэтому большая часть их лежит в руинах.
Содержание впечатляющих сооружений обходится очень дорого, именно поэтому замки многократно меняют владельцев и зачастую превращаются в отели. Как правило такого рода постройки располагаются в необыкновенно живописных местах, часто на скалах, особенно те, которые изначально были возведены как крепости, так что прекрасный вид из окна, как минимум, обеспечен.