Париж – Берлин за 1 час: испанская компания предлагает запустить новый поезд

Zeleros разрабатывает капсульные поезда, которые могут перевозить пассажиров со скоростью 1000 километров в час. Пилотный проект включает четыре маршрута: Париж – Берлин, Сан-Франциско – Лос-Анджелес, Бостон – Вашингтон, Сидней – Мельбурн, сообщает портал 34travel.me.

Дорога на авто между этими городами занимает 8-9 часов, а на новых поездах добраться можно будет за час. Капсулы полностью электрические, поэтому они будут не только удобным, но и экологически выгодным решением.

„Вместе с нашей сетью международных партнеров мы провели глубокое исследование различных регионов мира, выделив маршруты с самым высоким потенциалом реализации, возможностью сокращения выбросов и максимальным экономическим эффектом“, — говорят в Zeleros.

Когда будет реализован проект (и будет ли), пока неизвестно.