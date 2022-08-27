Что делать, если из чемодана во время перелета что-то пропало?(2)
Воровство – явление нередкое. Хотя мало кто ожидает, что нарвется на него именно во время перелета, порой бывает так, что к месту назначения прилетают не все вещи в чемодане, что-то исчезает в пути. Куда обращаться в подобной ситуации и как защитить свой багаж – узнала „МК-Эстония“.
Когда из чемодана что-то пропадает, сложно определить, на каком этапе это произошло – в аэропорту прилета, в аэропорту вылета, в самолете… Особенно, если рейс был с пересадками. Поэтому часто пассажиры даже не знают, куда обратиться и положена ли им какая-то компенсация.
Украли по дороге
Валерия должна была лететь из Таллинна в Барселону с пересадкой в Риге. Но в Латвии в ее поездке случилась накладка.
„В самолете оказалось продано больше мест, чем реально было на борту, то есть не все могли улететь, поэтому искали людей, которые готовы за компенсацию полететь в Барселону через Амстердам. Мы решили, что не торопимся. Почему бы и нет? В итоге у нас было две пересадки: Таллинн-Рига-Амстердам-Барселона. Но наш чемодан потерялся в Риге, его не отправили вместе с нами в Амстердам, – рассказывает девушка. – Через четыре дня нам все же привезли чемодан, но в нем не оказалось дорогого парфюма. Я положила его уже в последний момент перед выездом в аэропорт, а когда открыла чемодан, его там не оказалось“.
По словам Валерии, чемодан ее был без кодового замка или каких-то других защитных мер.
„Обычная молния. Но, чтобы опознать свой чемодан, я всегда оставляю замочек на боку. А тут, когда нам вернули чемодан, замочки были сверху, то есть в самом начале молнии“, – вспоминает девушка.
Багаж был застрахован, но в страховую фирму Валерия пока не обращалась. При этом она написала в авиакомпанию, но пока так и не дождалась ответа.
К счастью, с пассажирами, летящими из Эстонии или в Эстонию, подобные происшествия случаются редко. Однако в 2014 году был случай, когда в полицию обратился турист, который прибыл в Таллиннский аэропорт и обнаружил, что из его чемодана украдены одежда и очки. Ущерб составил примерно 1500 евро, сообщал портал TallinnCity.
„Пассажир всегда имеет договорные отношения с авиакомпанией: это означает, что с того момента, как пассажир сдает свой багаж, ответственность за вещи несет авиакомпания. В описанных случаях сторон может быть очень много, так как кража может произойти в аэропорту, из которого прибыл турист, или в случае пересадок – в промежуточных аэропортах. Расследование входит в компетенцию авиакомпании, потому что она может посмотреть, как везли багаж, на какое время и где он останавливался и т. д. – объяснили тогда в пресс-службе Таллиннского аэропорта. – Советуем пассажирам в таких случаях всегда связываться с авиакомпанией и решать проблему через нее. На территории и в помещениях Таллиннского аэропорта есть видеоохрана, мы относимся к таким случаям очень серьезно“.
Аэропорт безопасен
„В аэропорту обеспечение безопасности каждого процесса, связанного с пассажирами, является нашим приоритетом номер один, и для этого все работники аэропорта, по крайней мере, в Эстонии, должны пройти проверку со стороны Полиции безопасности, – комментирует член правления AS Tallinna Lennujaam Индрек Нылвакус. – Кроме того, аэропорты покрыты очень хорошей сетью камер видеонаблюдения, что позволяет следить за происходящим как на передовой, так и на скрытых от пассажиров рабочих местах. Такие кражи обычно не происходят в европейских аэропортах, и в Таллиннский аэропорт в последние годы не обращались по поводу краж из чемоданов“.
Для улучшения ощущения безопасности пассажиры, по словам Нылвакуса, в основном используют чемоданы с кодами, закрывают петли замка небольшой защелкой или оборачивают чемодан пленкой.
Эксперт Таллиннского пограничного пункта Пыхьяской префектуры Ану-Сигне Парвиайнен подтверждает, что заявлений о кражах в нашем аэропорту к ним не поступает.
„Таллиннский аэропорт безопасен, на месте 24 часа в сутки дежурят полицейские, а вся территория также находится под видеонаблюдением. Мы не получали никаких сообщений о кражах, где преступником был бы сотрудник аэропорта, – комментирует Парвиайнен. – Кражи в магазинах в районе аэровокзала случаются очень редко, и в этих случаях ворами оказываются пассажиры. А когда дело доходит до потерянных и найденных вещей, мы заметили, что большинство людей честны и возвращают их нам. Однако не стоит оставлять без присмотра ручную кладь, сумочки, мобильные телефоны и другие личные вещи“.
Проверяйте багаж сразу
Если все-таки что-то пропало из багажа, и человек не знает, где именно произошла кража, может ли он получить компенсацию за утраченную вещь по страховке, которую оформляют при любой поездке?
Менеджер группы личного вреда страховой компании If P&C Insurance AS Кайт Раудсепп говорит, что страхование багажа необходимо приобретать как отдельный риск. При этом он отмечает, что подобные инциденты случаются редко, практически никогда.
„Застрахованный багаж – это вещи, которые сопровождают застрахованное лицо в путешествии, за исключением предметов, перечисленных в качестве исключений – это, например, очки, документы, деньги, ценные бумаги, банковские карты. If возмещает за одну вещь до 50% страховой суммы страхования багажа (лимит возмещения за одну вещь). Вышеупомянутый предел компенсации не используется для компенсации чемоданов и дорожных сумок“, – объясняет Раудсепп.
Он советует по прибытии в аэропорт прилета немедленно проверять свой багаж и, если чего-то не хватает, уведомлять об этом либо авиакомпанию, либо работника стойки службы выдачи багажа, а также просить справку об утере или краже определенных предметов из вашего багажа.
„Если авиакомпания или багажная служба не выдают эту справку, клиент должен обратиться в полицию“, – добавляет представитель If P&C Insurance AS.
Лийна Лакс, руководитель отдела страхования рисков, поясняет, что Swedbank P&C Insurance возмещает расходы на восстановление или замену взятых в путешествие личных вещей также в случае их кражи.
„В случае кражи или ограбления необходимо сообщить об этом в местную полицию. Если это невозможно, о происшествии следует сообщить туроператору в течение 24 часов с момента пропажи. Особые условия действуют в отношении хранения багажа. Во избежание кражи или поломки вещей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: в транспорте или в местах размещения вещи должны храниться в специально отведенном помещении или в закрытом номере; запрещается оставлять багаж без присмотра в общественных местах; легко бьющиеся предметы (например, телефоны, планшеты, ноутбуки, очки, солнцезащитные очки) необходимо перевозить в ручной клади“, – перечисляет Лакс.
Она отмечает, что условия страхования у разных авиакомпаний разные, поэтому перед поездкой рекомендуется внимательно изучить нюансы и выбрать наиболее подходящие.
„Если обратиться к статистике Swedbank P&C Insurance, то, как правило, случаев краж немного, всего несколько отдельных инцидентов в год. Проблема, скорее, заключается в потере и поломке багажа, которых в прошлом году было зафиксировано в общей сложности 1321, а в этом году уже 1395, – рассказывает руководитель отдела страхования рисков. – Чтобы не тратить драгоценное время отпуска на утомительную бумажную волокиту, стоит сделать все возможное, чтобы как можно лучше защитить свое имущество и предотвратить кражу“.