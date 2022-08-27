Что делать, если из чемодана во время перелета что-то пропало?

Когда из чемодана что-то пропадает, сложно определить, на каком этапе это произошло – в аэропорту прилета, в аэропорту вылета, в самолете… Особенно, если рейс был с пересадками. Поэтому часто пассажиры даже не знают, куда обратиться и положена ли им какая-то компенсация.

Украли по дороге

Валерия должна была лететь из Таллинна в Барселону с пересадкой в Риге. Но в Латвии в ее поездке случилась накладка.

„В самолете оказалось продано больше мест, чем реально было на борту, то есть не все могли улететь, поэтому искали людей, которые готовы за компенсацию полететь в Барселону через Амстердам. Мы решили, что не торопимся. Почему бы и нет? В итоге у нас было две пересадки: Таллинн-Рига-Амстердам-Барселона. Но наш чемодан потерялся в Риге, его не отправили вместе с нами в Амстердам, – рассказывает девушка. – Через четыре дня нам все же привезли чемодан, но в нем не оказалось дорогого парфюма. Я положила его уже в последний момент перед выездом в аэропорт, а когда открыла чемодан, его там не оказалось“.

По словам Валерии, чемодан ее был без кодового замка или каких-то других защитных мер.

„Обычная молния. Но, чтобы опознать свой чемодан, я всегда оставляю замочек на боку. А тут, когда нам вернули чемодан, замочки были сверху, то есть в самом начале молнии“, – вспоминает девушка.

Багаж был застрахован, но в страховую фирму Валерия пока не обращалась. При этом она написала в авиакомпанию, но пока так и не дождалась ответа.

К счастью, с пассажирами, летящими из Эстонии или в Эстонию, подобные происшествия случаются редко. Однако в 2014 году был случай, когда в полицию обратился турист, который прибыл в Таллиннский аэропорт и обнаружил, что из его чемодана украдены одежда и очки. Ущерб составил примерно 1500 евро, сообщал портал TallinnCity.