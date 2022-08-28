ФОТО и ВИДЕО | "Ночь ужасов" в городище Раквере

Зомби, вампиры и ведьмы. Привидения, диковинные существа и всадник без головы.... Огненное шоу сатаны и странные химические опыты. Прошлой ночью в городище Раквере было жарко. В прямом и переносном смысле.

На ежегодное мероприятие "Ночь ужасов" в Раквере съехалось огромное количество туристов со всей Эстонии и близлежащих стран. Гостей ждала развлекательная программа, огненное представление, школа опытов, а также комнаты ужасов и пыток. Смотрите, как (страшно) это было: