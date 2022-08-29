Пилоты Lufthansa планируют забастовку. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус рейсов

О возможном страйке профсоюз пилотов авиакомпании заявил еще в начале месяца. Но никаких действий не предпринимал – пытался урегулировать вопросы с руководством Lufthansa. Последние переговоры результатов не дали. Поэтому 97 % пилотов проголосовало за забастовку, пишет портал 34travel.me.