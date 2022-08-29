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29.08.2022, 07:00

Пилоты Lufthansa планируют забастовку. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус рейсов

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Lennukid lennujaamas
Lennukid lennujaamas
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Пилоты Lufthansa все же собираются провести забастовку.

О возможном страйке профсоюз пилотов авиакомпании заявил еще в начале месяца. Но никаких действий не предпринимал – пытался урегулировать вопросы с руководством Lufthansa. Последние переговоры результатов не дали. Поэтому 97 % пилотов проголосовало за забастовку, пишет портал 34travel.me.

Планируется, что ее проведут 31 августа. Скорее всего, многие рейсы в этот день отменят. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов заранее.

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