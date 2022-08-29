Глобальное потепление: из-за необычно жаркого лета в Англии стали выращивать арбузы, авокадо и другие экзотические плоды

Британские садоводы рассказали Би-би-си, что у них выросли арбузы, фиги и авокадо.

Это вписывается в тенденцию последних лет: средиземноморские и субтропические растения все лучше приживаются на некогда „туманном Альбионе“.

Растения, которые раньше считались в Британии исключительно домашними, например оливы или пальмы, теперь хорошо растут на улице, тогда как традиционные местные виды, наоборот, вынуждены приспосабливаться к меняющимся климатическим условиям.

Дождливые зимы и более жаркая и сухая летняя погода с непредсказуемыми объемами осадков создают благоприятные условия для произрастания более экзотических видов, объясняет Королевское садоводческое общество.

В средних широтах Северного полушария вегетационный период (промежуток времени между первыми всходами весной и увяданием растений осенью) становится длиннее, что положительно сказывается на урожайности и плодоносности растений.

В то же время ученые предупреждают, что более жаркая погода летом может нести с собой засухи, которые способны привести к трудностям с орошением сельхозкультур.

Средняя температура на планете за последние 200 лет, согласно расчетам климатологов, повысилась на 1,1 градуса Цельсия. Многие эксперты связывают нынешние перемены климата с производственной деятельностью человека и парниковыми выбросами, увеличившимися с начала индустриальной эпохи.

В Британии, по данным национального метеорологического бюро, средняя температура растет несколько быстрее глобального среднего уровня. При этом повышение температуры все отчетливее ощущается на севере страны, подчеркивает Марк МакКарти, глава центра информации о климатических изменениях при британском метеорологическом бюро.

В графстве Йоркшир на севере Англии климатические процессы отслеживают сотрудники ботанического сада Харлоу Карр, расположенного на окраине города Харрогейт. В стенах сада с 2020 года появился участок, засаженный субтропическими растениями.