Наумбургский собор, или Где Дисней нашел королеву-мачеху

Выдающийся немецкий живописец эпохи Ренессанса Лукас Кранах Старший (Lucas Cranach d.Ä.) создал для собора в Наумбурге алтарь Святой Марии (Marienaltar). Во времена Реформации центральная часть этого произведения сакральной живописи была уничтожена - сохранились лишь правая и левая створки. До сих пор они демонстрировались в соборной сокровищнице.

Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в „Белоснежке“.

Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаетс западный хор этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

Само здешнее католическое епископство было распущено еще во времена Реформации в середине XVI века. Сейчас этот памятник сакрального зодчества принадлежит общественно-правовому фонду Vereinigte Domstifter, который также заботится о сохранении Мерзебургского собора, Францисканского монастыря в Цайце и еще нескольких таких объектов в Саксонии-Анхальт. Наумбургский собор также включен в туристический маршрут Дорога романики (Straße der Romanik), проложенный по территории этой восточногерманской земли.

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла (Naumburger Dom St. Peter und Pau) был заложен в немецком городе Наумбург в 1029 году. Расширение пришлось на XIII век, поэтому храм сочетает в себе элементы как романского, так и готического стилей. В 2018 году этот бывший собор епископства Наумбург получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - в числе других средневековых достопримечательностей федеральной земли Саксония-Анхальт в долинах рек Заале и Унструт, пишет Deutsche Welle .

В 2022 году алтарь был дополнен новой центральной частью, автором которой стал художник из Лейпцига Михаэль Тригель. В рамках специального научно-художественного проекта алтарь был установлен в храме - пока на временной основе. Будет ли он постоянно демонстрироваться здесь в таком виде - решать экспертам, которым предстоит ответить на вопрос о допустимости такого рода дополнений с точки зрения охраны памятников искусства.

Рыночная площадь

Наумбургский собор - главная достопримечательность Старого города. Дома на Рыночной площади, где он расположен, напоминают о богатстве и благополучии Наумбурга, находящегося примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

Рудельсбург

В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые также были указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

„Земля замков“

Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как „Земля замков“, насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа. Позже был отданный под монастырь, а затем вновь стал замком-резиденцией.

Монастырь Пфорта

Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

Земельная школа Пфорта

В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

„Тоскана Севера“

Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт в Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии называют „Тосканой Севера“ или „Северной Тосканы“ (“Toskana des Nordens“).

Зале-Унструт является самой северной винодельческой областью Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.