Стюардесса показала самую грязную часть самолета, которой все пользуются. И это не туалет!

"Знаете ли вы, что карманы на спинках сидений на самом деле являются самым грязным местом в самолете? Они грязнее, чем туалеты, они грязнее, чем подушки сидений, и они грязнее, чем столики с подносами. Позвольте мне рассказать вам, почему. Дело в том, что их никогда не чистят, оттуда не убирают содержимое. Уборщики заходят в салон самолета лишь для того, чтобы забрать мусор. Таким образом, в этих карманах копятся всевозможные микробы, эти поверхности не подвергаются регулярной очистке, в отличие от туалетов, которые регулярно протираются и дезинфицируются“, - рассказала стюардесса.