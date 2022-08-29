Долгожданное событие в Литве: осенью открывается выставка всемирно известной художницы Йоко Оно

Йоко Оно начала свою карьеру в 1950-х годах, где она тесно сотрудничала с Джорджем Мачюнасом, основателем движения Fluxus. Первая персональная выставка Оно с работами из серии Instruction Paintings состоялась в 1961 году в нью-йоркской галерее AG, также основанной Мачюнасом и Альмусом Салциусом. В дополнение к своим новаторским картинам и перформансам художница позже начала создавать объекты, фильмы и пространственные инсталляции, объединять других художников в совместные акции и приглашать зрителей к активному участию в художественных процессах. В своих перформансах и других работах Йоко Оно поднимает вопросы, тесно связанные с феминистским движением, такие как женское тело и расширение прав и возможностей женщин в обществе. Имя художницы также часто ассоциируется с пацифистским движением, которое остается более чем актуальным и по сей день.

Одним из центральных компонентов творчества Йоко Оно являются идеи. Они могут быть серьезными или игривыми, утопическими или поэтическими, выраженными в словах или действиях, реализованными в виде объектов и инсталляций или просто в воображении зрителей. Ее работы в высшей степени политичны и социальны, не теряют своей актуальности с течением времени, побуждая зрителя критически оценивать окружающий мир и, используя язык искусства, активно выражать свою позицию по важным социально-политическим вопросам.

Выставка „Сад свободы“ - это приглашение познакомиться с творчеством Йоко Оно и поразмышлять о серьезности и игривости жизни, а также о силе воображения. Выставка организована Центром современного искусства (Вильнюс, Литва) в сотрудничестве с Музеем современного искусства Серралвеса (Порту, Португалия) и студией Йоко Оно Studio One (Нью-Йорк, США), а куратором выступил давний друг художницы и куратор выставок Fluxus Джон Хендрикс. Это продолжение выставки, прошедшей в музее Серралвеса в 2020 году, специально адаптированное для Каунаса, родного города Джорджа Мачюнаса. Выставка организована в рамках проекта „Каунас - культурная столица Европы 2022 года“ и продлится до 4 декабря этого года.