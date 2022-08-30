Самые интересные автомобильные маршруты по Литве
Многие любители путешествий знают, что Литву несложно объехать на машине благодаря низким ценам на аренду и экологичности поездок. Расстояния между достопримечательностями небольшие, можно взять машину напрокат и поставить палатку в красивой местности. При этом экологические стандарты соответствуют общеевропейским. Недавно Литва получила почетное третье место в рейтинге лучших стран для автомобильных поездок. Что бы вы ни выбрали — шумные города или нетронутую природу страны — все можно посмотреть не выходя из своего автомобиля.
Туристы по всему миру садятся в свои автомобили и бронируют поездки в рекордном количестве, несмотря на инфляцию и повышение цен на бензин. В ходе недавнего опроса The Vacationer 80% респондентов заявили, что планируют совершить как минимум одно путешествие в этом году. Литва, с ее уникальными природными ландшафтами (около 33% территории страны покрыто лесами) и доступными обширными городскими пространствами, стала излюбленным маршрутом путешественников, желающих посмотреть страну за рулем автомобиля. Удобство перемещения в собственном автомобиле позволяет исследовать как самые известные города Литвы, так и менее исхоженные тропы.
Недавно Литве было присуждено третье место в рейтинге лучших стран для автомобильных поездок по таким критериям как цены на аренду автомобилей, удобство парковки, отели и т д. Рейтинг Road Trip 2022 составлен компанией KAYAK. Литва стала третьей страной в Европе по экологичности автомобильных поездок благодаря низкому уровню загрязнения воздуха и большому количеству станций зарядки электромобилей, а значит и сохранению уникальных природных условий. Это также единственная страна в тройке лидеров, где полностью разрешен дикий кемпинг, что открывает множество возможностей для незабываемых ночей под звездами.
Вот несколько свежих маршрутов для тех, кто еще успевает совершить необычное путешествие этим летом, или планирует будущие поездки в Литву.
Путешествие к трем столицам: Вильнюс, Тракай и Каунас
Если вы планируете сесть за руль по прибытии в Литву, скорее всего, ваш маршрут начнется в Вильнюсе — объекте культурного наследия ЮНЕСКО с мощеными улочками, многовековой архитектурой, яркой культурой и множетсвом гастрономических изысков. До крупнейшего города Литвы легко добраться как на самолете, так и на автомобиле. Машину можно взять напрокат за относительно небольшую плату — в среднем 35 евро в день. Это послужит прекрасным началом для дальнейшего знакомства со страной.
Прежде чем отправиться в долгое путешествие, можно сделать привал в тихом уголке вдали от суеты. Для этого как нельзя лучше подойдет Лавандовая деревня, расположенная всего в 28 км от Вильнюса среди благоухающих фиолетовых полей. Здесь вы найдете прохладный пруд, где можно порыбачить или освежиться.
Поездка из Вильнюса в Каунас, второй по величине город Литвы, занимает чуть больше часа, но по пути можно сделать остановку ради еще одного важного города. Всего в 30 км от Вильнюса на этом маршруте находится город Тракай — историческая столица страны, временами напоминающая портал в средневековье. Над озером Гальве возвышается главный символ города — готический замок на острове Тракай.
После прогулки по тропам великих князей XV века и прогулки на байдарках по озеру, на пути в Каунас можно остановиться на Ферме Альпак, первой в своем роде в Литве. Ферма предлагает организованным и семейным группам и поближе познакомиться с южноамериканским животным и даже увезти с собой сувенир из шерсти альпаки.
Прежде чем отправиться в третью столицу этого маршрута, Каунас, стоит сделать остановку и отдохнуть в тиши монастыря Пажайслис — жемчужине стиля барокко XVII века. Расположенный на берегу прохладного Каунасского водохранилища, монастырский комплекс включает в себя Музей Сакрального наследия (в южной части). Здесь же стоит посетить Monte Pacis, современный ресторанно-гостиничный комплекс, где можно попробовать блюда традиционной кухни.
Наконец, Каунас, временная столица Литвы с 1919 по 1940 год, вполне достойна заявки на звание культурной столицы Европы 2022 года. Если вы планируете заехать в Каунас после посещения монастыря, в городе вы найдете множество достопримечательностей, связанных с культурой и историей страны — от модернистской архитектуры, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, до выставки Йоко Оно, которая была всемирно известной художницей.
Путь к морю через гору-символ свободы
В северной части Литвы находится одно из самых загадочных мест во всей Прибалтике — Гора Крестов. На горе, расположенной недалеко от города Шяуляй, стоят сотни тысяч крестов, оставленных паломниками при советской власти. В прошлом кресты оскверняли и поджигали, но, несмотря на это, литовская святыня стала воплощением свободы, веры и надежды. Экскурсию можно продолжить на познавательной тропе по болоту Мушос-Тирелис, расположенной всего в 40 км от Горы Крестов. Тропа протяженностью 3,6 км в региональном парке Жагаре считается самым длинным променадом в Литве. Для тех, кто интересуется экосистемами болот, открывается уникальная возможность пройти по уникальной тропе, проложенной над уровнем воды. Многим будет интересно понаблюдать за болотной флорой и фауной в естественной среде обитания и насладиться тишиной и покоем, которые могут нарушить разве что лягушки, тетерева, серые журавли да гуси.
Также недалеко от Шяуляя находится еще одна историческая достопримечательность XIX века — усадьба Пакруойс. Двухэтажный дворец с величественным портиком с шестью колоннами попал в Книгу рекордов Литвы как имение, где сохранилось больше всего строений. Гости усадьбы могут увидеть богато украшенную неоклассическую каменную водяную мельницу. Чтобы узнать, как жили и что ели богатые литовские аристократы, посетите пасеку, сад, сыродельню и прачечную. Расположенный неподалеку хостел и кемпинг Sunny Nights, оформленный в эстетике поколения хиппи, превратился из столетнего почтового отделения в усадьбу с пышным яблоневым садом. Что может быть лучше для отдыха после долгого путешествия!
Любители более продолжительных поездок могут отправиться дальше к литовскому побережью в Клайпеду — единственный порт страны и ворота в Балтийское море. Сегодня в городе множество и ресторанов, предлагающих свежие морепродукты, и оживленных баров, где музыка и смех не стихают до поздней ночи. Обширные пляжи, лежащие с западной стороны, как нельзя лучше подходят для того, чтобы подышать освежающим морским воздухом перед следующей поездкой.
Край бесконечных песчаных дюн и рыбацких деревень
Дальнейший путь может пролегать в западной части Литвы и по чистейшим пляжам Балтийского побережья. Разнообразие ландшафта страны хорошо демонстрирует образовательная тропа по болоту Аукштумала. Маршрут, проложенный вдоль Кулгринды, старой каменной дороги в болотах ниже уровня воды, позволяет пройти более километра по приподнятой поверхности болота. Это хитрое изобретение местных жителей в старину позволяло им спасаться от врагов, а сегодня открыто для туристов. Воспользуйтесь уникальной возможностью увидеть экосистему болота и оценить ее красоту вблизи.
Небольшое представление о том, что могут предложить приморские деревни, можно получить в так называемой „Литовской Венеции“. Минге — единственная деревня в Литве, где главную улицу заменяет река Миния, и где соседи плавают к другу другу в гости на собственных лодках или катерах. Все любители водного транспорта будут рады узнать, что в последние годы в Минге наблюдается стремительное развитие водного и сельского туризма. Для всех желающих работает пристань для
яхт и моторных лодок. По воде отсюда можно добраться до Русне, мыса Вянте, Древерны, Ниды и других курортов Куршской косы. Лучшим завершением поездки по Литве станет визит на полуостров Куршская коса, включенный в список наследия ЮНЕСКО. Несколько тихих оазисов можно открыть для себя на протяжении 98 км длинных как нескончаемое лето дюн „Литовской Сахары“ в окружении вековых сосновых лесов. Традиционно такими оазисами считаются города Смилтине, Юодкранте и Нида — спокойные, но очень комфортные курорты на морском берегу. Несмотря на то, что летом сюда приезжают местные жители со всей страны, пляжи в городе отличаются чистотой, а известные рестораны предлагают не только живописные виды, но и изысканную кухню.