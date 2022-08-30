Два пилота Air France подрались во время полета(1)
Два пилота авиакомпании Air France были отстранены от работы после странного инцидента — они избивали друг друга в кабине во время рейса из Женевы в столицу Франции.
К счастью, все закончилось благополучно для пассажиров — самолет удачно приземлился в аэропорту по месту назначения, сообщает портал "Тонкости Туризма" со ссылкой на The Guardian.
Причины, по которой они поссорились, не называют, однако известно, что это случилось достаточно скоро после взлета. Драку, которая состояла в том, что сначала они потрясли друг друга за воротники, после чего один стукнул второго, смогли разнять стюарды. Дабы конфликт не разгорался, один из бортпроводников весь перелет просидел в кабине, присматривая за драчунами.
Стоит отметить, что это уже третий случай за последние пять лет у Air France.