Два пилота Air France подрались во время полета

Причины, по которой они поссорились, не называют, однако известно, что это случилось достаточно скоро после взлета. Драку, которая состояла в том, что сначала они потрясли друг друга за воротники, после чего один стукнул второго, смогли разнять стюарды. Дабы конфликт не разгорался, один из бортпроводников весь перелет просидел в кабине, присматривая за драчунами.