Фестиваль кофе возвращается! Заряд энергии можно получить уже на этой неделе

„Tallinn Coffee Festival каждый год готовит для посетителей что-то новое и интересное, но мир кофе необъятный и стоит того, чтобы его исследовать, поэтому сюрпризов хватит и на этот год“, – сказал главный организатор фестиваля Кеннет Сарв и добавил, что он невероятно рад, что фестиваль все больше замечают зарубежные представители кофе особых сортов.



По словам Сарва, место на фестивале нашлось не только для новинок, но и для старых традиций: в этом году несколько десятков мастеров кофе снова сразятся друг с другом. „По традиции на фестивале выберут как лучшего мастера по латте-арту, или искусству вливания молока в кофе, так и самого искусного каппинг-бариста, то есть того, кто лучше всего распознает вкусы“, – объяснил Сарв.



Помимо различных кофейных продуктов, на фестивале будут представлены и другие горячие напитки, такие как чай и какао. Разнообразие вкусов дополнят кафе и уличная еда. Всего в фестивале со своим ассортиментом участвуют более 50 предприятий. Организаторы и участники TLNCF поставили перед собой цель развивать в Эстонии культуру кофе. Способствовать осознанному потреблению, пробудить интерес в потребителях, удивить кофейных гурманов новыми продуктами – вот к чему стремится Фестиваль кофе.



В 2022 году среди первых посетителей Tallinn Coffee Festival будет 20 000-й гость фестиваля в его истории. Возможно, им станете именно вы!



Мероприятие Tallinn Coffee Festival, проводящееся в шестой раз, пройдет 2 и 3 сентября в Таллиннском котле культуры. На мероприятии можно будет ознакомиться со многими разными и особыми сортами кофе, способами приготовления кофе, а также оборудованием. Помимо кофе, на фестивале будут представлены и другие горячие напитки, такие как чай и какао, будут открыты кафе и рестораны с уличной едой, а также состоятся панельные дискуссии на тему текущей ситуации в мире продуктов питания. Организатор фестиваля – Profexpo OÜ.