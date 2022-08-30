ФОТО | Энтузиаст заставил искусственный интеллект нарисовать Старый город Таллинна — и вот что получилось

Предприниматель Лаури Лайдна, позиционирующий себя в социальной сети Twitter как энтузиаст электронного будущего и современных технологий, опубликовал в своем аккаунте сказочные изображения Старого Таллинна, автором которых является не человек, а искусственный интеллект.

По словам Лайдна, попробовать что-то нарисовать может любой желающий. "Это сделано искусственным интеллектом по имени Midjourney, который ориентирован на художественные решения. В теории и даже на практике можно с этим "поиграть самому“, - объясняет Лайдна.

Почему же результат оказался таким сюрреалистичным? "Это такой своеобразный симбиоз вводных данных, того, как искусственный интеллект это понимает, и того, что он может визуализировать в этом плане“, - добавил Лайдна.



Лайдна отмечает, что искусственный интеллект может выдать и более реалистичные результаты. По словам предпринимателя, все зависит от того, какие ключевые слова и стили ему зададут. Идея же заключается в том, чтобы искусственный интеллект понимал вводимый текст, умел сопоставлять его с уже имеющейся информацией и реализовывал в виде какого-нибудь арт-объекта. "Такие способности можно применять в разных областях, от беспилотных автомобилей до "не знаю чего“, — сказал Лайдна.