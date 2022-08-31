ЮНЕСКО поддержало включение Одессы в список Всемирного наследия

С начала войны ЮНЕСКО предпринимает чрезвычайные меры на территории Украины в рамках своего мандата в области образования, культуры, науки, информации и коммуникации. На сегодняшний день Организация мобилизовала около 7 миллионов долларов США, выделила многочисленные гранты и предоставила своих экспертов для консультирования специалистов в области культуры на местах.

Рабочая встреча Азуле, Ткаченко и Эрнесто Оттоне, заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры, состоялась во вторник в штаб-квартире ЮНЕСКО с целью обеспечения надлежащей реализации этих мер в области культуры. В ходе встречи министр также озвучил ряд новых потребностей, которые ЮНЕСКО обязуется удовлетворить.

Включение Одессы в Список всемирного наследия

Александр Ткаченко объявил о решении Украины подать заявку на включение исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот объект, признанный и охраняемый государством, расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийскому обстрелу. 24 июля 2022 года была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея, открытого в 1899 году.

По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки, с тем чтобы эта номинация могла быть срочно рассмотрена государствами-членами, входящими в Комитет всемирного наследия, и включена в Список всемирного наследия и в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Комитету всемирного наследия также будет предложено включить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

ЮНЕСКО расширяет чрезвычайные меры на местах

Параллельно с этими мерами и с учетом новых потребностей, озвученных специалистами, Генеральный директор объявила, что ЮНЕСКО намерена расширить свою поддержку городу Одессе: