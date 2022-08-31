ЮНЕСКО поддержало включение Одессы в список Всемирного наследия(2)
На встрече с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле в штаб-квартире Организации Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, объявил, что Украина будет ходатайствовать о включении Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Со своей стороны, Организация примет новые меры по защите украинского культурного наследия, в частности, в Одессе и Львове.
С начала войны ЮНЕСКО предпринимает чрезвычайные меры на территории Украины в рамках своего мандата в области образования, культуры, науки, информации и коммуникации. На сегодняшний день Организация мобилизовала около 7 миллионов долларов США, выделила многочисленные гранты и предоставила своих экспертов для консультирования специалистов в области культуры на местах.
Рабочая встреча Азуле, Ткаченко и Эрнесто Оттоне, заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры, состоялась во вторник в штаб-квартире ЮНЕСКО с целью обеспечения надлежащей реализации этих мер в области культуры. В ходе встречи министр также озвучил ряд новых потребностей, которые ЮНЕСКО обязуется удовлетворить.
Включение Одессы в Список всемирного наследия
Александр Ткаченко объявил о решении Украины подать заявку на включение исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот объект, признанный и охраняемый государством, расположен всего в нескольких десятках километров от линии фронта и уже подвергся артиллерийскому обстрелу. 24 июля 2022 года была разрушена часть большой стеклянной крыши и окон Одесского художественного музея, открытого в 1899 году.
По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки, с тем чтобы эта номинация могла быть срочно рассмотрена государствами-членами, входящими в Комитет всемирного наследия, и включена в Список всемирного наследия и в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
Комитету всемирного наследия также будет предложено включить объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
ЮНЕСКО расширяет чрезвычайные меры на местах
Параллельно с этими мерами и с учетом новых потребностей, озвученных специалистами, Генеральный директор объявила, что ЮНЕСКО намерена расширить свою поддержку городу Одессе:
Финансирование восстановления ущерба, нанесенного Одесскому художественному музею и Одесскому музею современного искусства с начала войны. Финансирование привлечения дополнительного персонала, занимающегося охраной музейных коллекций.
Поддержка оцифровки не менее 1000 произведений искусства в Одессе, а также документальной коллекции Государственного архива Одессы, путем предоставления учреждению соответствующего оборудования.
Поставка нового оборудования Одесской областной администрации для защиты культурных объектов на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани и противогазы будут переданы Департаменту культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия. Это позволит продолжать восстановление общественных памятников и скульптур, которое ведется с начала войны.
В целях содействия восстановлению культурного сектора Украины Генеральный директор также предложила помощь Организации в создании Культурного центра ЮНЕСКО во Львове по просьбе муниципалитета столицы. Центр может стать площадкой для встреч деятелей творческих профессий и обмена опытом, проведения образовательных программ и различных мероприятий. Уже выделен бюджет в размере 1,5 миллиона долларов США для финансирования его открытия и операционных расходов в течение нескольких месяцев.
Кроме того, Генеральный директор ЮНЕСКО приняла решение направить в Киев специалиста для координации этих действий. Этот сотрудник дополнит команду местных экспертов, уже работающих на местах.