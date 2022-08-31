Едем! Названы самые счастливые места для путешествий

Для рейтинга специалисты компании изучили десятки популярных туристических направлений. Учитывали несколько показателей: ежедневное количество преступлений, уровень загрязнения, безопасность, возможности для путешествий и отдыха, культурные мероприятия и развлечения, отношение к ЛГБТК+ сообществу и общий индекс счастья населения, пишет портал 34travel.me.