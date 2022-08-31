В Черногории завершился традиционный ежегодный чемпионат по лежанию. Победитель не вставал 60 часов!

В соревновании приняло участие всего девять участников, но борьба оказалось жесткой. В финале Пеянович боролся за титул с Вуком Колженшичем из Даниловграда, и последний встал раньше. Кроме звания чемпиона, Пеянович получил приз в размере 350 евро, обед на двоих в ресторане, выходные в этно-деревне и бесплатный сплав по реке, пишет "Моя Планета".

"Это было несложно. Поверьте, я даже не разогрелся“, — рассказал победитель журналистам. По его словам, самый трудный момент, когда за профессиональных лежебок приходит поболеть семья — некоторые участники не выдерживают и поднимаются.

По условиям конкурса, участники не должны вставать, однако раз в восемь часов они имеют право сделать туалетный перерыв. Есть и пить они должны лежа. Также „спортсменам“ разрешено, например, читать и курить.

Чемпионат по лежанию был создан Радое Благоевичем, чтобы высмеять стереотип о лени черногорцев. 60 часов лежа — далеко не рекорд. К примеру, в прошлом году Дубравка Аксич из Подгорицы смогла пролежать 117 часов — почти пять суток.