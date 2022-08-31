Союз писателей Украины призывает закрыть музей Булгакова в Киеве

Украинский союз писателей выступил против существования в Киеве музея писателя Михаила Булгакова, сообщается на сайте союза.

"Возникает закономерный вопрос: может ли — после ужаса смертей и разрушений, который совершает россия в Украине, после проявлений геноцида и попытки уничтожить украинскую государственность, — может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях, например, в романе „Белая гвардия“ (1925 г.)?!“ — говорится в заявлении секретариата организации.

В качестве примера приводится фрагмент из „Белой гвардии“ про гетмана Павла Скоропадского, возглавлявшего Украину в 1918 году: „Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! <…> Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман <…>“.

Союз писателей Украины назвал Булгакова „одним из предтечей этого пресловутого „русского мира“» и призвал закрыть его музей в доме в центре Киева, где семья Булгаковых жила в 1906-1919 годах. Вместо этого там предложено открыть музей украинского композитора Александра Кошица, жившего в этом доме до 1906 года.