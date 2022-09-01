Отдых в Турции: советы экспертов о том, как провести отпуск своей мечты

„Люди, жаждущие отдыха за границей после различных ограничений на поездки, особенно активно выбирают отдых за границей, особенно в Турции. Если рассматривать наши позиции во всем Балтийском регионе, то на Турцию пришлось 65% всех приобретенных туристических пакетов. Те путешественники, которые медлили и надеялись на выгодные предложения в последнюю минуту, были разочарованы, потому что лучшее соотношение цены и качества и лучший сервис были у тех, кто совершил покупку на самой ранней стадии процесса, когда цены на авиационное топливо и прочее еще не так резко выросли. Я не вижу причин, по которым мы не должны наблюдать идентичную ситуацию в следующем летнем сезоне, поэтому хорошей идеей является планирование отпуска на следующий год уже сейчас, чтобы вы не только забронировали свой отпуск при минимально возможном росте цен, но и имели возможность выбрать из широкого спектра вариантов, а не из того, что осталось“, - говорит А.Беляков.