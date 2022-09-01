Отдых в Турции: советы экспертов о том, как провести отпуск своей мечты(1)
Хотя до недавнего времени выездной туризм был вынужден сбавить обороты, лето этого года показало, что почти два года „отпускного голода“ привели к рекордному росту числа людей, желающих отдохнуть на зарубежных курортах.
По данным туроператоров, Турция продолжает оставаться самым популярным направлением отдыха летом, а те, кто купил путевки заранее, не дожидаясь последней минуты, оказались в наибольшем выигрыше с точки зрения финансов и качества услуг. В связи с началом предварительных продаж летнего сезона в Турции 2023 года эксперт туризма Анна Беляков делится практическими советами о том, как забронировать летний отдых в следующем году на самых выгодных условиях.
Возложите бремя планирования на профессионалов
По словам Анны Беляков, директора тур оператора Coral Travel Estonia, весь процесс путешествия - от планирования, поиска и покупки до перелета, прибытия и проживания в отеле - часто является не только ответственным и стрессовым, но и очень эмоциональным.
„Перед покупкой путевки у нас часто возникает образ, что точно знаем, куда и как мы хотим поехать в отпуск, но когда мы начинаем выбирать, то часто теряемся. Существует огромный перечень отелей, похожие или даже идентичные описания на сайтах и очень небольшая разница в ценах. Так что это веселое время создания отпуска вашей мечты может превратиться в трудоемкую и нервную задачу. А еще - эмоциональное давление, когда нужно убедиться, что ваш отдых и отдых вашей семьи не пойдет насмарку из-за недостатка опыта или небрежности“, - говорит Анна Беляков.
Сегодня, когда профессиональные туроператоры и турагенты готовы заняться планированием, вам не придется нести это бремя самостоятельно, вместо того чтобы наслаждаться эйфорией отпуска.
„Эксперты по путешествиям с многолетним опытом работы в индустрии туризма прислушиваются к вашим индивидуальным ожиданиям от отпуска и помогают найти в длинных списках отелей варианты, максимально удовлетворяющие вашим потребностям. Всего одна подробная беседа позволяет сократить время планирования отпуска с 2-3 недель до нескольких часов. Между тем, распространенное мнение о том, что самостоятельное планирование поездки поможет вам сэкономить на ее стоимости, остается мифом - благодаря широкой сети партнеров и чартерным рейсам именно туроператоры могут предложить вам лучшее соотношение цены и качества“, - говорит директор Coral Travel Estonia.
Принцип „последней минуты“ не распространяется на лучшее предложение
Несмотря на то, что в туристическом секторе преследуют перемены и неопределенность, из-за которых может показаться опасным планировать заранее из-за геополитических или вирусных ситуаций, летний сезон ясно показал, что лучше всего планировать свой отдых и покупать туристические пакеты как можно раньше.
„Люди, жаждущие отдыха за границей после различных ограничений на поездки, особенно активно выбирают отдых за границей, особенно в Турции. Если рассматривать наши позиции во всем Балтийском регионе, то на Турцию пришлось 65% всех приобретенных туристических пакетов. Те путешественники, которые медлили и надеялись на выгодные предложения в последнюю минуту, были разочарованы, потому что лучшее соотношение цены и качества и лучший сервис были у тех, кто совершил покупку на самой ранней стадии процесса, когда цены на авиационное топливо и прочее еще не так резко выросли. Я не вижу причин, по которым мы не должны наблюдать идентичную ситуацию в следующем летнем сезоне, поэтому хорошей идеей является планирование отпуска на следующий год уже сейчас, чтобы вы не только забронировали свой отпуск при минимально возможном росте цен, но и имели возможность выбрать из широкого спектра вариантов, а не из того, что осталось“, - говорит А.Беляков.
По словам директора, наплыв отдыхающих продолжается, при этом все заранее запланированные и даже дополнительные рейсы в Турцию от туроператора заканчиваются. Еще одна очень интересная тенденция, о которой говорят различные эксперты в области путешествий, - это желание путешествовать здесь и сейчас, не откладывая планы на „лучшие времена“. „Из-за военной ситуации люди больше не хотят откладывать планирование отпуска на потом, они путешествуют здесь и сейчас или бронируют рейс на удобный период времени, и они определенно не экономят - они выбирают отели более высокого класса, частные трансферы и другие дополнительные услуги, которые гарантируют качественный отдых“, - отмечает Анна Беляков.
Свободно контролировать непредвиденные обстоятельства
Что касается преимуществ бронирования заранее, А.Беляков отмечает, что это, прежде всего, дает гораздо больше гибкости и безопасности в случае непредвиденных обстоятельств.
„Например, когда наступает долгожданная дата отпуска, не все участники могут путешествовать вместе, а туроператоры и агентства имеют возможность гибко менять имена путешественников в уже приобретенной поездке, если она была куплена заранее. Также можно изменить отель, дату отпуска или даже само направление. Внесение изменений в последнюю минуту может быть очень дорогостоящим или, во многих случаях, невозможным. Удобно и то, что не нужно платить всю сумму заранее, а после первоначального взноса в размере 5%, остальную сумму можно внести за 14 дней до вылета“, - говорит А.Беляков, добавляя, что это помогает путешественникам избежать финансового шока и целенаправленно планировать свой бюджет.
При бронировании любой поездки Анна рекомендует рассмотреть возможность страхования путешествий или гарантию COVID-19, чтобы минимизировать потери в случае неблагоприятных обстоятельств. „Эти услуги как никогда актуальны в условиях продолжающейся вспышки коронавируса, когда предоставление доказательств самоизоляции даже за день до поездки может отложить ее на будущее. Для наших клиентов, которые заранее купили свою следующую летнюю поездку, мы предлагаем гарантию безопасного путешествия COVID-19 бесплатно“, - говорит директор.
Для тех, кто ценит свое время, расписание полетов „длинный день“
Расписание полетов „Длинный день „, предлагающее оптимальное время вылета для удобства путешественников, позволяет прибыть на курорт как можно раньше и улететь как можно позже, чтобы не тратить время на планирование отпуска. Таким образом, ранний вылет позволит провести целый день на курорте. То же самое касается и обратного рейса, который выбирается в самое позднее время, чтобы, например, отдыхающие могли целый день развлекаться в Турции после выезда из отеля, а затем спать в своей постели поздно вечером, когда они летят домой.
„Это облегчается тем, что большинство наших отелей-партнеров предоставляют специальные комнаты, где отдыхающие могут спокойно оставить свой чемодан, отдохнуть, переодеться, освежиться напитками или просто полежать у моря или бассейна, если они приехали раньше времени регистрации. Если у вас более поздний рейс и вы покидаете свой номер утром, практически во всех отелях вы можете продолжать пользоваться услугами без перерыва“, - говорит А.Беляков, объясняя тонкости чрезвычайно удобных рейсов, которые Coral Travel Estonia первым представил на эстонском рынке.
Тем, у кого нет возможности поехать на более длительный срок и кто предпочитает проводить лето на побережье Эстонии, эксперт по туризму рекомендует также рассмотреть Турцию в качестве альтернативы более длительному отдыху на 3-4 дня.
„Видя рост цен на эстонском побережье, Турция в некоторых аспектах даже дешевле. Поэтому тем отдыхающим, которые планируют в следующем году провести несколько дней или неделю в Эстонии, я бы посоветовала добавить в свой отпускной список Турцию, куда можно добраться ежедневными рейсами и где вам будут обеспечены не только первоклассные гостиницы и сервис, но и непрерывное солнце, теплое море и огромные бассейны“, - говорит А.Беляков
Точно обозначьте свои критерии в отдыхе
По словам эксперта по туризму, важно не потеряться в изобилии вариантов и четко учитывать свои индивидуальные потребности, чтобы ваш отпуск и время, проведенное в отеле, максимально соответствовали ожиданиями.
„При планировании отпуска важно заранее оценить свои потребности и четко сформулировать их своему турагенту или туроператору, чтобы убедиться, что отель соответствует Вашим критериям поездки. Например, если вы отправитесь в отель, более ориентированный на семейный отдых, вы найдете там сбалансированное меню для детей, множество интерактивных мероприятий для малышей, аниматоров или даже нянь. Также стоит обратить внимание на то, находится ли ваш номер в той части отеля, где вы будете слышать вечерние развлечения. Мало кто задумывается о том, насколько близко пляж находится от самого отеля и не придется ли им с маленькими детьми подниматься в горку“, - делится возможными рисками не оправдать ожидания А.Беляков.
Между тем, если вы путешествуете с молодой компанией и хотите отдохнуть и повеселиться, стоит проверить, не едете ли вы в отель для семейного отдыха, поскольку в таких отелях очень тихо по вечерам и закрываются они довольно рано, а на всей территории действует политика строгой тишины.
„Для молодых людей, жаждущих вечеринок, в Турции также есть эксклюзивные отели, где музыка играет с раннего утра до поздней ночи, а веселье никогда не прекращается. А для тех, кто хочет исключительной заботы и внимания к деталям, бутик-отели могут иметь всего несколько десятков номеров, поэтому исключительное внимание персонала гарантировано“, - говорит директор Coral Travel Estonia о многогранности турецкого направления.