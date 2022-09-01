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01.09.2022, 09:32

ФОТО | Таллиннские дни моря завершились морским парадом и концертом Стефана

 
ФОТО: Gloria Sibold

Кульминацией Таллиннских дней моря в этом году стали в воскресенье вечером морской парад и концерт Стефана, который состоялся в круизной зоне порта Ванасадам, где, подводя черту самому крупному столичному фестивалю нынешнего года, собрались тысячи людей.

„В этом году Дни моря прошли в августе, что позволило включить в программу День Балтийского моря и Ночь древних огней. Прошедшие четыре дня фестиваля со всей очевидностью показали, что жители Эстонии любят Таллиннские дни моря“, – сказал Кристьян Саар, руководитель команды организаторов Таллиннских дней моря.

В этом году порты, участвовавшие в Днях моря, посетило более 100 000 человек.

„Например, очень популярными оказались детская зона в Лётной гавани и морское такси, на которое в субботу в круизной зоне порта Ванасадам была очередь длиной почти 100 метров, несмотря на то, что все предлагающие услугу суда постоянно курсировали по акватории“, – добавил Кристьян Саар.

„Дни моря, которые в этом году проходили в конце августа, мощным финальным аккордом подвели символическую черту летней фестивальной и культурной программы Таллинна. Она была насыщенной и впечатляющей. В контексте Дней моря, в следующем году мы обязательно примем во внимание, что, помимо развлечения, Дни моря — это ещё и отличная возможность обсудить более серьёзные темы, касающиеся Балтийского моря, и вместе с нашими партнёрами искать решения общих проблем“, — сказал вице-мэр Каарел Оя.

В этом году Таллиннские дни моря проходили с 25 по 28 августа в круизной зоне порта Ванасадам, в Лётной гавани, а также в яхтенных портах Ноблесснер и Хейвен Какумяэ. Организатором дней моря был город Таллинн.

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Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad
Merepäevad

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